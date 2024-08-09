«5 إنذارات» تغتال حلم الشرباتي!



باريس (أ ف ب)



خسر الأردني صالح الشرباتي، المصنف خامساً وحامل فضية طوكيو قبل ثلاث سنوات، في دور الـ 16 في وزن -80 كلج لرياضة التايكوندو المقامة في القصر الكبير في الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

واعتبرت خسارة الشرباتي أمام الشاب البرازيلي هنريكي ماركيس رودريجيس الثاني عشر في أول مشاركة أولمبية له 0-2، مفاجأة كبيرة، بعدما كان مرشحاً لحصد ميدالية.

وسار الشرباتي (25 عاماً) بإحرازه فضية وزن -80 كلج في طوكيو صيف 2021، على خطى مواطنه أحمد أبو غوش الذي دخل التاريخ الأولمبي من أوسع أبوابه في ألعاب ريو دي جانيرو 2016، بفوزه بأول ميدالية على الإطلاق في تاريخ المملكة، وكانت ذهبية وزن -68 كلج في منافسات التايكوندو أيضاً.

خسر الشرباتي في الجولة الأولى (1-4)، وتقدم في الثانية بفارق مريح، على بُعد ثوان من النهاية (12-5)، لكن خمس إنذارات جعلته يخسر النزال 0-2.

عبّر الأردني عن خيبة أمله، قائلاً «لا نصيب لدي، تعبت كثيراً كي أصل إلى هذه المرحلة، وكان حلمي أن أحقق ذهبية، لكن لا نصيب».

وتابع «الجولة الثانية كنت متقدماً بفارق كبير لكن الإنذارات الخمس جعلتني أخسرها، أي لاعب يرى خصمه معه أربع إنذارات يسعى لجره إلى إنذار خامس كي يخلد إلى الراحة».

وفي الوزن ذاته، تأهل التونسي فراس القطوسي المصنف سادساً إلى ربع النهائي بفوزه على الأسترالي ليون سيرانوفيتش المصنف الحادي عشر 2-0.

تقدم في الجولة الأولى 4-0، قبل أن يحسم النزال لصالحه في الثانية 7-1.

ويلعب القطوسي بمواجهة الدنماركي إدي هرنيتش الرابع عشر الفائز على المصري سيف عيسى الثالث 2-0 (6-5، 5-0).

وكانت الجولة الأولى متكافئة بين اللاعبين، في حين مالت الثانية لصالح هرنيتش الذي حسمها بسهولة، فالنزال.

ويسعى القطوسي صاحب ذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الأفريقية العام الحالي في غانا إلى اعتلاء منصة التتويج في باريس وإهداء بلاده رابع ميدالية أولمبية في التايكوندو، بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس توالياً وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كلج في ريو 2016.

وبلغت المصرية آية شحاتة ربع نهائي وزن -67 كلج بفوزها الصعب على الإسبانية سيسيليا كاسترو بورجوس 2-1 (0-1، 2-0، 4-1).

قالت الشابة البالغة 21 عاماً صاحبة ذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس «الألعاب الأولمبية تجربة مختلفة. تصنيفي الرقم 9 عالمياً، لكن في الألعاب الأولمبية كل المتأهلات الـ16 تكون مستوياتهم متقاربة. آمل في الوصول إلى ميدالية».

وتنتظر شحاتة مواجهة صعبة حيث ستلعب أمام البلجيكية سارة شعاري المصنفة أولى عالمياً.

وفي الوزن ذاته، لم تجد الأردنية جوليانا الصادق المصنفة ثانية صعوبة في الفوز على الشابة ابنة الـ 17 عاماً لولوهي نايتاسي من فيجي الخامسة عشرة 2-0 (12-0، 14-2).

تواجه الصينية سونج جي السابعة وصاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية 2022 في ربع النهائي.

وتخوض الصادق مغامرتها الثانية في الألعاب الأولمبية، وباتت في ديسمبر 2022 أول أردنية وعربية تحتل المركز الأول في التصنيف العالمي بعد فوزها بجائزة السعودية الكبرى.

كما أصبحت أول أردنية تفوز بذهبية في التايكوندو في الألعاب الآسيوية في إندونيسيا عام 2018 (57-67 كلج).