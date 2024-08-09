«الأولمبية المصرية» تحيل كيشو إلى التحقيق



القاهرة (د ب أ)



قرر ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، للجنة الهيئات والأندية والقيم.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق في اتهام اللاعب بالقيام بـ«تصرفات غير مسؤولة»، عقب انتهاء مشاركته مع البعثة المصرية في دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024.

وأشارت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أنه حال إدانة كيشو قد تصل العقوبة إلى شطبه واستبعاده من ممارسة اللعبة بشكل نهائي.

وذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي باللجنة الأولمبية المصرية «قرر ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، برئاسة شريف القماطي للتحقيق، فيما نسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته لمصر».

وأضاف البيان: «تم تكليف علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبد العزيز غنيم للتحقيق في غياب اللاعب». وقال: «أفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد لمقر البعثة وأغلق هاتفه».

وأوضح: «طالب ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول أخر في وفد المصارعة تثبت مسئوليته عن تلك التصرفات». واختتم البيان «في حالة ثبوت مخالفة اللاعب فإن العقوبة قد تصل إلى الشطب النهائي واستبعاده من ممارسة اللعبة محلياً ودولياً».