كارينجتون تقتحم قائمة الأكثر تتويجاً في تاريخ الأولمبياد



باريس (أ ف ب)



بفوزها بذهبية فئة زوجي الكاياك 500 متر، ضمن رياضة الكانوي السريع مع أليسيا هوسكين، رفعت النيوزيلندية ليزا كارينجتون رصيدها من الميداليات الذهبية الأولمبية إلى سبع في مسيرتها، لتنضم إلى قائمة أفضل 10 رياضيات ناجحات في تاريخ الألعاب الصيفية.

ويحمل الرقم القياسي للأكثر تتويجاً في فئتي الرجال والسيدات، السبّاح الأميركي مايكل فيلبس «23 ميدالية ذهبية بين عامي 2004 و2016».

في ما يلي أنجح 10 رياضيات في الألعاب الأولمبية الصيفية:

1- لاريسا لاتينينا (الاتحاد السوفييتي سابقاً) الجمباز (من 1956 إلى 1964) 9 ميداليات ذهبية

كايتي ليديكي (الولايات المتحدة الأميركية)، السباحة (من 2012 إلى 2024)

3- بيرجيت فيشر (ألمانيا)، كانوي-كاياك (من 1980 إلى 2004) 8 ميداليات ذهبية

إيزابيل فيرت (ألمانيا)، الترويض (من 1992 إلى 2024)

جنيفر طومسون (الولايات المتحدة الأميركية)، السباحة (من 1992 إلى 2004)

6- سيمون بايلز (الولايات المتحدة الأميركية) الجمباز (من 2016 إلى 2024) 7 ميداليات

ليزا كارينجتون (نيوزيلندا)، قوارب الكاياك (من 2012 إلى 2024)

فيرا تشاسلافسكا (تشيكوسلوفاكيا)، الجمباز (1960-1968)

أليسون فيليكس (الولايات المتحدة الأميركية)، ألعاب القوى (من 2004 إلى 2020)

سفيتلانا روماشينا (روسيا)، السباحة الإيقاعية (من 2008 إلى 2020)