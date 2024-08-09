الجندي يتأهل إلى الخماسي الحديث ويحطم رقماً أولمبياً



باريس (د ب أ)



تأهل المصري أحمد الجندي، إلى نهائي مسابقة الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024، عقب احتلاله المركز الأول في نصف النهائي للمجموعة الأولى، بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح. وشهدت المسابقة تحطيم الرقم القياسي الأولمبي في مسابقة الليزر رن، وفي مجموع النقاط الكلي.

وحطم الجندي الرقم الأولمبي من حيث مجموع النقاط الكلي، حيث حصد 1516 نقطة، ليكسر رقم البريطاني جو شونج الذي كان سجل 1482 نقطة- ولكنه ما زال سيخوض منافسات الدور قبل النهائي في المجموعة الثانية. كما حطم التشيكي مارتن فلاخ الرقم القياسي في مسابقة الليزر رن، بعدما سجل 713 نقطة في زمن 9 دقائق و46: 47 ثانية، ليكسر الرقم الأولمبي الذي سجله في أولمبياد طوكيو 2020، حيث كان حصل على 670 نقطة في مسافة أطول.