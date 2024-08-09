السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجندي يتأهل إلى الخماسي الحديث ويحطم رقماً أولمبياً

الجندي يتأهل إلى الخماسي الحديث ويحطم رقماً أولمبياً
9 أغسطس 2024 18:42

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
هنري يتحدث عن «الشك والحيرة» في «النهائي المجنون»!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


تأهل المصري أحمد الجندي، إلى نهائي مسابقة الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024، عقب احتلاله المركز الأول في نصف النهائي للمجموعة الأولى، بعد انتهاء منافسات الليزر رن وركوب الخيل والسباحة والسلاح. وشهدت المسابقة تحطيم الرقم القياسي الأولمبي في مسابقة الليزر رن، وفي مجموع النقاط الكلي.
وحطم الجندي الرقم الأولمبي من حيث مجموع النقاط الكلي، حيث حصد 1516 نقطة، ليكسر رقم البريطاني جو شونج الذي كان سجل 1482 نقطة- ولكنه ما زال سيخوض منافسات الدور قبل النهائي في المجموعة الثانية. كما حطم التشيكي مارتن فلاخ الرقم القياسي في مسابقة الليزر رن، بعدما سجل 713 نقطة في زمن 9 دقائق و46: 47 ثانية، ليكسر الرقم الأولمبي الذي سجله في أولمبياد طوكيو 2020، حيث كان حصل على 670 نقطة في مسافة أطول. 

 

مصر
الخماسي الحديث
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©