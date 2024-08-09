السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يتعاقد مع أولمو

برشلونة يتعاقد مع أولمو
9 أغسطس 2024 18:47

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
فليك يحدد «المطرودين» من برشلونة!


تعاقد نادي برشلونة مع نجم منتخب إسبانيا داني أولمو، قادماً من لايبزج الألماني مقابل صفقة مقدّرة بـ60 مليون يورو (65 مليون دولار)، وفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني.
وقال ثاني ترتيب الدوري الإسباني في بيانٍ له «وقّع اللاعب عقداً لستة مواسم ينتهي في 30 يونيو 2030، مع إدراج شرطٍ جزائي بقيمة 500 مليون يورو».
واحتلّ صدارة ترتيب الهدافين في كأس أوروبا 2024، مشاركةً مع خمسة لاعبين آخرين، بعد تسجيله ثلاثة أهداف ساعدت منتخب «لا روخا» على التتويج بلقبٍ رابعٍ قياسي.
ولعب أولمو (26 عاماً) مع فريق برشلونة على مستوى الشباب، قبل الرحيل إلى دينامو زغرب الكرواتي في 2014.
وفي 2020 التحق لاعب الوسط الهجومي الذي بإمكانه شغل مركز الجناح الأيسر بفريق لايبزج، حيث تُوّج بكأس ألمانيا مرتين.
ونشر أولمو على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقاً) «نادٍ شاب، لاعب شاب، كبرنا معاً، فزنا معاً بأولى ألقابنا وصنعنا التاريخ سوياً، شكراً لايبزج، ستبقى دائماً في قلبي».
ويُعتبر التعاقد مع أولمو هو الصفقة الأولى لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك الذي عُيّن في منصبه في مايو الماضي، بعد موسمٍ مخيّبٍ للآمال تحت قيادة سلفه تشافي هرنانديز.
ويبدأ برشلونة الموسم الجديد كفريقٍ غير مرشّحٍ للألقاب، لاسيّما مع تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويستهل الفريق مشواره في الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا في 17 أغسطس.
ويترك وصول أولمو برشلونة مع مجموعة كبيرة من لاعبي الوسط، بما فيهم الهولندي فرنكي دي يونج، الألماني إلكاي جوندوجان والثنائي المُصاب بيدري وجافي.

الدوري الإسباني
برشلونة
داني أولمو
لايبزج
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©