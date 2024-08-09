برشلونة يتعاقد مع أولمو



برشلونة (أ ف ب)



تعاقد نادي برشلونة مع نجم منتخب إسبانيا داني أولمو، قادماً من لايبزج الألماني مقابل صفقة مقدّرة بـ60 مليون يورو (65 مليون دولار)، وفقاً لما أعلنه النادي الكاتالوني.

وقال ثاني ترتيب الدوري الإسباني في بيانٍ له «وقّع اللاعب عقداً لستة مواسم ينتهي في 30 يونيو 2030، مع إدراج شرطٍ جزائي بقيمة 500 مليون يورو».

واحتلّ صدارة ترتيب الهدافين في كأس أوروبا 2024، مشاركةً مع خمسة لاعبين آخرين، بعد تسجيله ثلاثة أهداف ساعدت منتخب «لا روخا» على التتويج بلقبٍ رابعٍ قياسي.

ولعب أولمو (26 عاماً) مع فريق برشلونة على مستوى الشباب، قبل الرحيل إلى دينامو زغرب الكرواتي في 2014.

وفي 2020 التحق لاعب الوسط الهجومي الذي بإمكانه شغل مركز الجناح الأيسر بفريق لايبزج، حيث تُوّج بكأس ألمانيا مرتين.

ونشر أولمو على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقاً) «نادٍ شاب، لاعب شاب، كبرنا معاً، فزنا معاً بأولى ألقابنا وصنعنا التاريخ سوياً، شكراً لايبزج، ستبقى دائماً في قلبي».

ويُعتبر التعاقد مع أولمو هو الصفقة الأولى لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك الذي عُيّن في منصبه في مايو الماضي، بعد موسمٍ مخيّبٍ للآمال تحت قيادة سلفه تشافي هرنانديز.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد كفريقٍ غير مرشّحٍ للألقاب، لاسيّما مع تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا في 17 أغسطس.

ويترك وصول أولمو برشلونة مع مجموعة كبيرة من لاعبي الوسط، بما فيهم الهولندي فرنكي دي يونج، الألماني إلكاي جوندوجان والثنائي المُصاب بيدري وجافي.