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الرياضة

إنجلترا تختار مدرباً مؤقتاً لـ «الأسود الثلاثة»

إنجلترا تختار مدرباً مؤقتاً لـ «الأسود الثلاثة»
9 أغسطس 2024 19:04

 
لندن (أ ف ب)

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يتولّى مدرب منتخب إنجلترا دون 21 عاماً لي كارسلي مسؤولية الإشراف مؤقتاً على منتخب «الأسود الثلاثة»، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
واستقال جاريث ساوثجيت من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا، بعد ثمانية أعوام، إثر خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 أمام إسبانيا الشهر الماضي.
ويمكن لكارسلي الآن أن يحذو حذو ساوثجيت الذي أشرف على منتخب دون 21 عاماً، قبل أن يرأس الجهاز الفني للمنتخب الأول.
ويستهل المدرب البالغ من العمر 50 عاماً مشواره بمواجهتي أيرلندا وفنلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، وقد يبقى في منصبه لفترةٍ أطول اعتماداً على مدى سرعة الاتحاد الإنجليزي في بحثه عن خليفةٍ لساوثجيت.
خاض كارسلي 40 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا لاعباً، إضافة إلى أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن، كوفنتري، إيفرتون وبرمنجهام.
وقاد منتخب إنجلترا دون 21 عاماً في 2023 إلى أول تتويج له بكأس أوروبا منذ 1984.
وقال المدرّب الجديد «إنه لشرف لي أن أتولى قيادة منتخب إنكلترا بشكلٍ مؤقتٍ».
وأضاف «أولويتي الرئيسة هي ضمان الاستمرارية وهدفنا سيكون التأهل إلى المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية».
وستواجه إنجلترا اليونان أيضاً في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، بعد هبوطها في النسخة الأخيرة من المسابقة في 2022.
وكان مدرب تشيلسي السابق جراهام بوتر ومدرب نيوكاسل الحالي إيدي هاو من بين الأسماء الأخرى المرتبطة بمنصب مدرب «الأسود الثلاثة».
ورفض المدرب الألماني يورجن كلوب فكرة إمكانية عودته بهذه السرعة إلى إنجلترا بعد مغادرته ليفربول، فيما رفض الإسباني بيب جوارديولا التكهنات حول توليه المسؤولية عند انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
ساوثجيت
يورجين كلوب
بيب جوارديولا
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ليفربول
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