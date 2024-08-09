جوارديولا يشكر ألفاريز قبل الرحيل



مانشستر (أ ف ب)



أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالتأثير الهائل للمهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز في موسمين مع الفريق المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً، قبل انتقاله المرتقب إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وينضم ألفاريز (24 عاماً) المتوّج مع منتخب بلاده بكوبا أميركا 2024 وكأس العالم 2022، إلى النادي الإسباني بصفقةٍ تُكلّف 104 ملايين دولار وفقاً للتقارير.

وكان المهاجم انتقل إلى السيتي قبل عامين قادماً من ريفر بليت مقابل نحو 18 مليون دولار.

منذ انضمامه، أسهم بالتتويجين القارييّن للأرجنتين، كما الفوز بلقبين في الدوري مع السيتي، بالإضافة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

سجّل ألفاريز 36 هدفاً في 103 مباريات ضمن جميع المسابقات، لكنّه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط في العديد من المناسبات، في ظل وجود النروجي إرلينج هالاند.

قال جوارديولا (53 عاماً) قبل مواجهة فريقه لجاره مانشستر يونايتد في نهائي درع المجتمع السبت «هو هنا منذ عامين، فزنا بكل شيء معاً وكان له مساهمة هائلة».

وأضاف «أراد الرحيل، أراد تحدياً جديداً، أتلتيكو مدريد نادٍ كبير في إسبانيا، كان من دواعي سروري العمل معه وأتمنى أن يجد ما يبحث عنه».

قاد الإسباني فريق السيتي إلى ستة ألقاب دوري، كما دوري الأبطال، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في كأس الرابطة والكأس المحلية مرتين في ثمانية مواسم.

ورفض جوارديولا التعليق على ما إذا كان مهتماً بقيادة منتخب إنكلترا الذي سيتولّى لي كارسلي الإشراف عليه مؤقتاً، لكنه أشار إلى أنه متحمّس لتحقيق لقب خامس توالياً في الدوري.

قال «يجب أن أقرر ما سأفعله في حياتي، إذا أردت الاستمرار هنا، أو أريد أن آخذ استراحة، أو تدريب منتخبات وطنية، العديد من الأشياء».

وتابع «عندما ندخل المنافسة (الدوري) ترتفع طاقتي مجدداً، لذلك أنا متحمس تماماً للموسم لأنني أرى أشياء تعجبني، وبعدها سنرى».

وأردف مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق، قائلا «إنه تحدّ جديد، كسرنا الرقم القياسي في الموسم الماضي (عدد الألقاب المتتالية في الدوري)، والآن سنرى ما هي طموحاتنا».