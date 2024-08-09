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الرياضة

ألمانيا.. «برونزية العادة» في كرة السيدات!

ألمانيا.. «برونزية العادة» في كرة السيدات!
9 أغسطس 2024 19:54

 
باريس (أ ف ب)

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أحرزت ألمانيا برونزية مسابقة كرة القدم للسيدات، للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بفوزها على إسبانيا 1-0 في ليون، في مباراة تحديد المركز الثالث، ضمن أولمبياد باريس 2024.
وتُدين ألمانيا بميداليتها الخامسة بالمجمل، بعد فضيات 2000 و2004 و2008 وذهبية 2016، إلى جوليا جفين التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء انتزعتها بنفسها من كاتا كول، والحارسة آنا-كاترين بيرجر التي صدت ركلة جزاء لأليكسا بوتياس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد خطأ من جانينا مينجه على لوسيا جارسيا.
وبعد فوزها بكأس العالم العام الماضي لأول مرة في تاريخها، أملت إسبانيا أن تتوج بالذهب الأولمبي في مشاركتها الأولى، لكن مشوارها انتهى في نصف النهائي على يد البرازيل (2-4)، لتفشل في إحراز أي ميدالية.
وفي المقابل، عززت ألمانيا، الفائزة باللقب العالمي عامي 2003 و2007، سجلها الأولمبي، وعوضت إلى حدٍ ما خيبة الخروج من نصف النهائي على يد الولايات المتحدة حاملة اللقب 0-1 بعد التمديد.
وتقام السبت المباراة النهائية بين البرازيل والولايات المتحدة، الساعية إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 2012، وتعزيز سجلها بوصفها صاحبة أكبر عدد من الألقاب في تاريخ الألعاب (4 حتى الآن).

كرة القدم
ألمانيا
إسبانيا
أولمبياد باريس 2024
باريس
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