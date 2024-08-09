أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!

باريس (رويترز)



قالت إيما هايز مدربة منتخب أميركا لكرة القدم للسيدات، إن الاستمتاع داخل الملعب وخارجه، كان جزء لا يتجزأ من مسيرة الفريق للنهائي بأولمبياد باريس 2024، وإن غناء الكاريوكي ساعد الفريق على تحمل جدول منافسات متكدس.

ويسعى منتخب أميركا الفائز بأربع ذهبيات أولمبية لتكليل مسيرة رائعة في باريس 2024 في النهائي المقرر السبت أمام البرازيل والفوز باللقب لأول مرة منذ 2012.

ولم يغفل المنتخب الأميركي أهمية قضاء وقت ممتع للتعامل مع ضغوطات البطولة، وكان الغناء من بين إسهامات هايز التي تولت المسؤولية في مايو الماضي.

وإلى جانب الحديث عن النهائي، تحدثت المدربة عن أفضل المواهب الغنائية.

وأبلغت هايز الصحفيين في إشارة إلى مالوري سوانسون ولاعبة الوسط روز لافيل بأن المنافسة «منحصرة بين ميل وروز، تتمتعان بنفس حركات تيلور سويفت، ومن المهم أن تحظى اللاعبات بمساحة للالتقاط الأنفاس والاسترخاء وألا يكون كل شيء رسمياً، نعمل بجد ونستمتع إلى أقصى درجة في حينه، هذا مهم جداً».

وأضافت المدربة البريطانية «يعرف الأميركيون كيف يقضون وقتاً ممتعاً، يبتسمون ويستمتعون بشتى الطرق، نحب تناول القهوة ونحب أن نعتني بأظافرن، نحب الكاريوكي، ونحب أن نلعب بمكعبات الليجو، ونحب لعبة تجميع أجزاء الصور».

وستكون هذه المرة الثالثة التي تتواجه فيها البرازيل وأميركا في نهائي الأولمبياد وكان النصر حليف الأميركيات في 2004 و2008.