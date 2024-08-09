السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!

أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
9 أغسطس 2024 20:15

باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
هنري يتحدث عن «الشك والحيرة» في «النهائي المجنون»!


قالت إيما هايز مدربة منتخب أميركا لكرة القدم للسيدات، إن الاستمتاع داخل الملعب وخارجه، كان جزء لا يتجزأ من مسيرة الفريق للنهائي بأولمبياد باريس 2024، وإن غناء الكاريوكي ساعد الفريق على تحمل جدول منافسات متكدس.
ويسعى منتخب أميركا الفائز بأربع ذهبيات أولمبية لتكليل مسيرة رائعة في باريس 2024 في النهائي المقرر السبت أمام البرازيل والفوز باللقب لأول مرة منذ 2012.
ولم يغفل المنتخب الأميركي أهمية قضاء وقت ممتع للتعامل مع ضغوطات البطولة، وكان الغناء من بين إسهامات هايز التي تولت المسؤولية في مايو الماضي.
وإلى جانب الحديث عن النهائي، تحدثت المدربة عن أفضل المواهب الغنائية.
وأبلغت هايز الصحفيين في إشارة إلى مالوري سوانسون ولاعبة الوسط روز لافيل بأن المنافسة «منحصرة بين ميل وروز، تتمتعان بنفس حركات تيلور سويفت، ومن المهم أن تحظى اللاعبات بمساحة للالتقاط الأنفاس والاسترخاء وألا يكون كل شيء رسمياً، نعمل بجد ونستمتع إلى أقصى درجة في حينه، هذا مهم جداً».
وأضافت المدربة البريطانية «يعرف الأميركيون كيف يقضون وقتاً ممتعاً، يبتسمون ويستمتعون بشتى الطرق، نحب تناول القهوة ونحب أن نعتني بأظافرن، نحب الكاريوكي، ونحب أن نلعب بمكعبات الليجو، ونحب لعبة تجميع أجزاء الصور».
وستكون هذه المرة الثالثة التي تتواجه فيها البرازيل وأميركا في نهائي الأولمبياد وكان النصر حليف الأميركيات في 2004 و2008.

أميركا
البرازيل
كرة القدم
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©