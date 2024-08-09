ألابا.. «النبأ المشؤوم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يكن قرار إدارة ريال مدريد، بإغلاق باب التعاقد مع قلب دفاع جديد للفريق هذا الصيف صائباً، بعد أن فشل في الحصول على خدمات المدافع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، والذي فضل التوقيع لمانشستر يونايتد الإنجليزي. وأغلق «الميرنجي» ملف قلب الدفاع، مكتفياً بالاعتماد على الألماني أنطونيو روديجير، والبرازيلي إيدر ميلتاو، ومن قبلهما ناتشو فيرنانديز الذي رحل بنهاية الموسم إلى القادسية السعودي، وكان معهم الإسباني جيسوس فاليخو، والفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وسبق للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني أن اعتمد عليه في أكثر من مباراة مهمة وكان جيداً.

غير أن اللاعبين «فاليخو وتشواميني»، ليسا خياراً مثالياً دائماً للجهاز الفني الذي ينتظر بلهفة عودة قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا «32عاماً» المصاب منذ بداية يناير الماضي، والذي أجرى جراحة الرباط الصليبي الداخلي، إلى جانب معاناته من أضرار أخرى في ركبته.

وكان الموعد المحدد مبدئياً لعودة ألابا في أكتوبر القادم، ولكن جاء «النبأ الصادم» الذي لم يكن يتوقعه أحد، على لسان صحيفة سبورت الكتالونية التي كشفت النقاب عن أن قلب الدفاع الدولي النمساوي لن يكون بمقدوره العودة في الموعد المحدد الذي يأمله الجهازان الطبي والفني، وإنما قد يضطر إلى الابتعاد عن الملاعب حتى بداية 2025، نظراً لأن عملية تعافيه وتأهيله من الإصابة، تسير ببطء شديد.

وكانت إدارة الريال أوضحت في وقت سابق أنها لن تبحث عن قلب دفاع آخر هذا الصيف، إلا في حالة «الضرورة القصوى»، وها هي قد جاءت، باحتمالات تأخر شفاء ألابا إلى ما يقرب من نصف الموسم الجديد، ما يعني أن «البلانكوس» أمامه فرصة أقل من 3 أسابيع للبحث مجدداً عن قلب دفاع جديد، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية مطلعة، أن ديفيد ألابا لم يكن في أفضل حالاته قبل الإصابة، بل تسبب في أكثر من خطأ كلف الفريق هدفاً أو أكثر من هدف، لعدم إجادته التغطية وثقل حركته ورد فعله السيئ في الكرات العرضية من رفعات أوضربات حرة أو ركنيات.

وأضافت المصادر نفسها أن دفاع الريال لم يتأثر على الإطلاق طوال فترة غياب ألابا، بل كان أفضل حالاً وأقل أخطاءً، ما مكنه من إنهاء الموسم بالفوز ببطولة الدوري المحلي «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج». وأشارت نفس المصادر إلى أن جماهير «السانتياجو برنابيو» لم تحزن لغياب ألابا، لأنه في نظرها لا يحدث أي فارق إيجابي في دفاع «الميرنجي».