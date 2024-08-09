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الرياضة

تسيتسيباس ينفصل عن والده بـ «قلب مثقل»!

تسيتسيباس ينفصل عن والده بـ «قلب مثقل»!
9 أغسطس 2024 21:33

 
مونتريال (أ ف ب)

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أنهى اليوناني ستيافانوس تسيتسيباس نجم التنس المصنّف 11 عالمياً، ارتباطه طويل الأمد في التدريب مع والده، وفقاً لما أعلنه على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال «بقلبٍ مثقل أبلغكم بأن تعاوني مع والدي مدرباً وصل إلى نهايته، أفضّل أن أبقي والدي بدوره والداً فقط».
وكان اليوناني ألمح إلى فكّ الارتباط الخميس بعد خسارته أمام الياباني كاي نيشيكوري 4-6 و4-6 في الدور الثاني من دورة مونتريال الأميركية.
واشتكى المصنّف ثالثاً سابقاً والبالغ 25 عاماً، في الخسارة من أن والده أبوستولوس لم يكن يستمع إليه ولم يُقدّم له التوجيه والتحفيز المناسبين في التدريب.
وأضاف «تُعلّمنا الفلسفة أن الحكمة تأتي من فهم حدودنا والاعتراف بأخطائنا».
وتابع «في حالتي، أدركت أنني كنت مخطئاً في التحدث إلى والدي بالطريقة التي فعلت، التنس ليست مجرد مباراة أو ضربة أو أداء يستمر لبضع ثوانٍ، إنها رحلة طويلة مليئة بالمشاعر والضغوط والتطلعات».
وأكمل المتوّج بلقبٍ واحدٍ فقط هذا الموسم في دورة مونتي كارلو للماسترز، الفائز بها للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2021 و2022 «في لحظة الإحباط تلك، كان هناك الكثير من الأخطاء والهفوات من جانب مدربي ووالدي».
أردف اللاعب الذي وصل إلى نهائي أستراليا المفتوحة 2023 ورولان جاروس 2021 «بصفتي شخصاً انطوائياً، أميل إلى كبت مشاعري وتراكمها حتى أصل إلى نقطة الانفجار، أعتبر نفسي صبورًا، لذا فإن حقيقة أنني تفاعلت بهذه الطريقة أصابتني بالصدمة».
وارتبط تسيتسيباس مع مدرب آخر في 2023، حيث بقيَ تحت إشراف الأسترالي مارك فيليبوسيس وصيف ويمبلدون والولايات المتحدة سابقاً لأشهر، قبل العودة إلى والده.
قال إنه على الرغم من عدم اختياره لمدرب بديل بعد، فإن والده سيبقى جزءاً من فريقه خارج الملعب.

اليونان
التنس
ستيفانوس تسيتسيباس
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