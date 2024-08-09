2000 شرطي لتأمين حفل ختام «أولمبياد باريس»



باريس (د ب أ)



قال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، إن ما يقرب من 2000 شرطي فرنسي سيؤمنون الحفل الختامي لأولمبياد باريس الذي سيقام في ستاد دو فرانس الأحد.

ويتوقع أن يظهر الممثل الأميركي توم كوز، كجزء من تسليم دورة الألعاب الأولمبية على لوس أنجلوس 2028، وأيضاً فرقة الموسيقى الفرنسية «آير».

وسيتم تأمين عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في أولمبياد باريس من قبل ما يقرب من 30 ألف ضابط شرطة في المجموع.

وسيتم نشر ما يقرب من عشرة آلاف ضابط لمرافقة ماراثوني الرجال والنساء حول العاصمة الفرنسية يومي السبت والأحد.

وقال دارمانان إن قوات الأمن تظل في حالة تأهب قصوى، خاصة بعد الإنذار الإرهابي في النمسا، والذي بسببه تم إلغاء حفل تايلور سويفت في فيينا.

وقال للصحفيين: «ولكن في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم لا توجد أي إشارة من خدماتنا الأمنية عن أي تهديد محدد ضد الأولمبياد أو الحفل الختامي».

ويقام مساء السبت ماراثون مفتوح للجميع لمسافة كاملة أو 10 كيلومترات، ويتوقع مشاركة 40 ألف عداء.

ومن المتوقع أن يعبر آخر المتسابقين خط النهاية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وسيتم تطبيق قيود مرورية صارمة طوال عطلة نهاية الأسبوع.