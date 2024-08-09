أميركا إلى نهائي سلة السيدات «11 من 12»



باريس (أ ف ب)



هيمنت الولايات المتحدة على مواجهتها مع أستراليا تماماً من البداية حتى النهاية، وبلغت نهائي مسابقة كرة السلة للسيدات للمرة الحادية عشرة من أصل 12 مشاركة، وذلك بفوزها الكبير 85-64 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ولم تجد الأميركيات أي مقاومة تذكر من الأستراليات في مباراة وصل خلالها الفارق بين الفريقين حتى 30 نقطة بعدما انتهى الربع الأول بفارق 4 نقاط فقط 20-16، قبل أن توسعه حاملات اللقب إلى 18 نقطة 45-27 في نهاية الشوط الأول.

وواصلت أفضليتهن في الربعين الثالث والرابع حتى وصل الفارق إلى 30 نقطة 73-43، قبل أن يستقر في النهاية عند 21 نقطة.

وكانت مواجهة الجمعة إعادة لنصف نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو حين خسرت الأستراليات، كما كانت حالهن أيضاً في نهائي نسخ 2000 و2004 و2008 وقبلها في نصف نهائي 1996.

وتجاوزت أربع أميركيات حاجز العشر نقاط وهن بريانا ستيوارت (16 مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وجاكي يونغ (14 مع 5 تمريرات حاسمة) وكاليا كوبر (11 مع 6 متابعات) وآجا ويلسون (10 مع 8 متابعات في 20.50 دقيقة فقط).

ومن الجهة الأسترالية، كانت أيزابيل بورلايس الأفضل بـ11 نقطة، مقابل 10 لكل من تيس مادغين وماريانا تولو.

وبات المنتخب الأميركي الآن على بعد فوز من لقبه الأولمبي الثامن توالياً والحادي عشر في تاريخه، وابنة الـ42 عاماً ديانا تورازي من ذهبيتها السادسة.