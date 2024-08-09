السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أميركا إلى نهائي سلة السيدات «11 من 12»

أميركا إلى نهائي سلة السيدات «11 من 12»
9 أغسطس 2024 22:11

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
هنري يتحدث عن «الشك والحيرة» في «النهائي المجنون»!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


هيمنت الولايات المتحدة على مواجهتها مع أستراليا تماماً من البداية حتى النهاية، وبلغت نهائي مسابقة كرة السلة للسيدات للمرة الحادية عشرة من أصل 12 مشاركة، وذلك بفوزها الكبير 85-64 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
ولم تجد الأميركيات أي مقاومة تذكر من الأستراليات في مباراة وصل خلالها الفارق بين الفريقين حتى 30 نقطة بعدما انتهى الربع الأول بفارق 4 نقاط فقط 20-16، قبل أن توسعه حاملات اللقب إلى 18 نقطة 45-27 في نهاية الشوط الأول.
وواصلت أفضليتهن في الربعين الثالث والرابع حتى وصل الفارق إلى 30 نقطة 73-43، قبل أن يستقر في النهاية عند 21 نقطة.
وكانت مواجهة الجمعة إعادة لنصف نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو حين خسرت الأستراليات، كما كانت حالهن أيضاً في نهائي نسخ 2000 و2004 و2008 وقبلها في نصف نهائي 1996.
وتجاوزت أربع أميركيات حاجز العشر نقاط وهن بريانا ستيوارت (16 مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وجاكي يونغ (14 مع 5 تمريرات حاسمة) وكاليا كوبر (11 مع 6 متابعات) وآجا ويلسون (10 مع 8 متابعات في 20.50 دقيقة فقط).
ومن الجهة الأسترالية، كانت أيزابيل بورلايس الأفضل بـ11 نقطة، مقابل 10 لكل من تيس مادغين وماريانا تولو.
وبات المنتخب الأميركي الآن على بعد فوز من لقبه الأولمبي الثامن توالياً والحادي عشر في تاريخه، وابنة الـ42 عاماً ديانا تورازي من ذهبيتها السادسة.

كرة السلة
أميركا
أستراليا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©