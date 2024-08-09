أميركا تحكم قبضتها على ذهبية التتابع



باريس (أ ف ب)



توّجت سيدات الولايات المتحدة بذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وعوَّضت سيدات الولايات المتحدة بقيادة شاكاري ريتشاردسون إخفاقهن في النسخة الأخيرة في طوكيو، عندما اكتفين بالفضية خلف جامايكا، ونلن الذهب بقطعهن المسافة بزمن 41:78 ثانية أمام بريطانيا صاحبة برونزية طوكيو (41:85 ث)، وألمانيا (41:97 ث).

وهي الذهبية الأولمبية الاولى لريتشاردسون، بعدما حرمت من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب تناولها الماريجوانا، واكتفائها ببرونزية سباق 100 متر في نسخة باريس.

وانطلقت الولايات المتحدة بقوة في بداية السباق عبر ميليسا جيفرسون، وأكملت توانيشا تيري على النهج ذاته في الـ100 متر الثانية مانحة العصا إلى جابرييل توماس، المتوجة بذهبية سباق 200 متر في باريس، فانطلقت بسرعة كبيرة حتى سلمت المشعل إلى شاكاري التي تأخرت في الانطلاق وكانت ثالثة، قبل أن تتدارك الموقف بعد أمتار قليلة، وتابعت طريقها نحو خط الوصول بسهولة.

وحلّت جامايكا بطلة طوكيو في المركز الخامس بزمن 42:29 ثانية.