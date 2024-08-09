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الرياضة

إسبانيا تصطاد «الذهبية الثانية» في «كرة الرجال»

إسبانيا تصطاد «الذهبية الثانية» في «كرة الرجال»
9 أغسطس 2024 23:03

 
باريس (د ب أ)

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حصل المنتخب الإسباني على الميدالية الذهبية بمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك عقب تغلبه على نظيره الفرنسي المضيف 5 - 3، بعد شوطين إضافيين.
وحصل المنتخب الإسباني على الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له ذلك في نسخة عام 1992 في أرضه في برشلونة، كما سبق له الحصول على الميدالية الفضية ثلاث مرات.
وتقدم منتخب فرنسا عن طريق إنزو ميلوت في الدقيقة 12، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل لإسبانيا بعد ذلك بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 25 عاد لوبيز ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يضيف أليس باينا الهدف الثالث في الدقيقة 28، لكن المنتخب الفرنسي نجح في العودة من جديد للمباراة، من خلال تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 عن طريق ماجنوس أكليوش، قبل أن يدرك زميله جان فيليب ماتيتا التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
وبعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلها في الوقت الأصلي للمباراة، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لينجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الرابع عن طريق سيرجيو كاميلو.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، عاد كاميلو ليسجل الهدف الخامس لإسبانيا، والثاني له في المباراة.

 

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إسبانيا
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باريس
أولمبياد باريس 2024
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