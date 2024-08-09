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الرياضة

سلوى عيد.. «السعيدة الحزينة»!

سلوى عيد.. «السعيدة الحزينة»!
9 أغسطس 2024 23:09

 
باريس (أ ف ب)

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توّجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بفضية سباق 400، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وحلّت سلوى ثانية بزمن 48:53 ثانية محققة الميدالية الثانية للبحرين، بعد ذهبية وينفريد يافي في سباق 3 آلاف م موانع، فيما عادت الذهبية للدومينيكانية ماريليدي باولينو (48:17 ث)، صاحبة فضية نسخة طوكيو 2021، والبرونزية للبولندية ناتاليا كاتشماريك (48:98 ث).
علقت عقب السباق «لا أستطيع حتى أن أبدأ في وصف ما تعنيه هذه (الفضية)، أنا سعيدة وفي الوقت نفسه حزينة».
قدمت سلوى سباقاً جيداً، وانطلقت بقوة وكانت في طريقها إلى اللقب حتى المنعطف الأخير عندما انطلقت باولينو بسرعة كبيرة وتقدمت عليها، حاولت ناصر العودة في الأمتار الأخيرة لكن دون جدوى.
ورفعت ناصر البالغة من العمر 26 عاماً رصيد البحرين من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى ستة جميعها لفئة السيدات، بعد ذهبيات مريم جمال في سباق 1500 م في لندن 2012 وروث جيبيت في سباق 3 آلاف م موانع في ريو دي جانيرو عام 2016، ويافي في النسخة الحالية في السباق ذاته، وفضيتي جبكيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو وكالكيدان جيزاهيجني في سباق 10 آلاف م في طوكيو.
وهي المرة الثانية التي تشارك فيها سلوى، بطلة العالم عام 2019، في الألعاب الأولمبية بعد ريو دي جانيرو 2016 عندما أخفقت في بلوغ الدور النهائي، وغابت عن نسخة طوكيو 2021 بسبب إيقافها لمدة عامين بعد إجراء طويل، إثر انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المنشطات.

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