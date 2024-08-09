«قمة النجوم» على مسرح «قصر الإمارات»

معتز الشامي (أبوظبي)

تكشف رابطة المحترفين، اليوم، في قصر الإمارات، قائمة نجوم الموسم الماضي التي ينتظر أن يتم تتويجها بالألقاب الفردية لجوائز الأفضل، خلال الحفل الكبير المرتقب، وكانت الرابطة قد كشفت مؤخراً عن «القوائم المختصرة» للاعبين والمدربين المرشحين للجوائز المختلفة في الموسم الماضي 2023-2024، لفئات أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعب أجنبي، أفضل لاعب إماراتي واعد، أفضل لاعب واعد مقيم، أو مواليد الدولة، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب، أجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وبشكل عام ينافس الوصل بقوة في جميع فئات الجوائز، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمته «كتيبة الفهود»، أبطال الثنائية، سواء في جائزة القائد لأفضل مدرب، أو في بقية الفئات الأخرى، ما يجعل مرشحي الوصل الأوفر حظاً في أغلب الجوائز.

وتضم القائمة المختصرة المعلن عنها للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، 3 نجوماً أثروا مواجهات الموسم الماضي، حيث تشهد تلك الجائزة تنافساً ساخناً كل مرة، كونها تخصص للاعب الأفضل خلال الموسم، ويتنافس عليها لاعبان من الوصل، ولاعب من شباب الأهلي، وهم فابيو ليما (الوصل)، علي صالح (الوصل)، يحيى الغساني (شباب الأهلي)..

فيما سيكون هناك صراع ساخن من نوع آخر بين النجوم الأجانب أيضاً، وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كلاً من نيكولاس خيمينيز (الوصل)، مهدي قائدي (نادي كلباء)، سفيان رحيمي (العين)، وقدم كل من الأجانب الثلاثة أداء مميزاً مع أنديتهم الموسم الماضي، وينحصر التنافس بقوة بين خيمنيز لاعب الوصل، ورحيمي لاعب العين.

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد، فيتنافس عليها كل من سلطان عادل (نادي كلباء)، بدر ناصر (شباب الأهلي)، محمد عباس (العين)، وقدم الثلاثي مستويات مميزة، سواء مع المنتخبات الوطنية، أو مع أنديتهم بشكل عام، لاسيما سلطان عادل الذي بات قائداً لهجوم منتخبنا الوطني الأول، إلى جانب بدر ناصر قلب دفاع شباب الأهلي والمنتخب.

ويتسابق على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، كل من سياكا سيديبي (الوصل)، جويليرمي بالا (شباب الأهلي)، سيكو بابا جاساما (البطائح)، وكان الموسم الماضي قد شهد تألقاً لافتاً لسياكا العنصر المؤثر في تشكيلة الوصل، فضلاً عن البصمة المميزة لبالا لاعب شباب الأهلي، ولكن سيكو بابا تمكن من تقديم بصمة خاصة طوال الموسم مع البطائح، ما يشعل الصراع بين الثلاثي بقوة لنيل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، لن يكون التنافس أقل حدة بالنسبة للمدربين الثلاثة المرشحين لجائزة «القائد» لأفضل مدرب، والتي يتصدرها بكل تأكيد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وينافسه عن قرب ألفريد شرودر (النصر)، وجوران توفيجدزيتش (الوحدة).

ونجح ميلوش في إعادة تقديم وجه آخر لفريق الوصل، وقاده لنيل ثنائية الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بينما تشتمل قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور على كل من: فابيو ليما (الوصل) وهي الجائزة الثانية التي ينافس عليها ليما في الحفل مساء اليوم، إلى جانب إسماعيل مطر نجم نادي الوحدة الذي أعلن اعتزاله الموسم الماضي، وسفيان رحيمي نجم العين الذي قدم موسماً استثنائياً مع الزعيم ومنتخب بلاده ووقف وراء إنجاز تتويج أسود الأطلس ببرونزية الأولمبياد.

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور، كلاً من هدف فابيو ليما لاعب الوصل الذي ينافس على الجائزة الثالثة الشخصية له في الحفل مساء اليوم، وكان الهدف في مرمى شباب الأهلي، بالإضافة إلى هدف إسماعيل مطر لاعب الوحدة في مرمى شباب الأهلي، وهدف سفيان رحيمي لاعب العين في مرمى عجمان.

15 فئة

يتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

موعد مع الإحصائيات

سيتم تقديم جوائز مبنية على الإحصائيات، وهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

‏ ‎أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، جائزة دوري الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

«خالدان» في سباق القفاز

انحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى بين خالد السناني (الوصل)، خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، وقدم السناني نفسه كأحد أفضل حراس دورينا الموسم الماضي، كما يتمتع خالد عيسى وخصيف بخبرات قوية ومسيرة مميزة بشكل عام، ما يجعل التنافس على القفاز الذهبي، ذا طابع خاص بين النجوم الثلاثة.