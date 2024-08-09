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الرياضة

551 لاعباً في انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي

551 لاعباً في انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي
10 أغسطس 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت أمس، بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب التي تقام منافساتها في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وسط حضور جماهيري مميز ومشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 نادياً على مستوى الدولة.
وشهدت منافسات اليوم الأول البداية في نزالات الأدوار التأهيلية بعد اكتمال عمليات الفحص والميزان وفقاً لقرعة النزالات التي اعتمدتها لجنة الحكام وتضمنت 160 نزالاً موزعة على 3 حلبات في واحدة من أكبر المشاركات في بطولات المواي تاي على مستوى الدولة.
وتأتي البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد اللعبة الطامحة لتطوير رياضة المواي تاي وتعزيز تفاعل قاعدة اللعبة في البطولات والعمل على توفير الفرص المناسبة للناشئين والشباب في موسم العطلة الصيفية لتطوير مهاراتهم ورفع مستوياتهم دعماً لخطط الاتحاد في اكتشاف المواهب الواعدة ورفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين من مختلف الفئات العمرية.
ويتضمن برنامج البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً موزعين على 12 فئة عمرية مختلفة من الأوزان المعتمدة في برنامج منافسات البطولة، حيث تستمر اليوم منافسات الدور التأهيلي عند الساعة 10 صباحاً، فيما تختتم منافسات البطولة يوم الأحد بنزالات الدور النهائي عند الساعة 12 ظهراً.
من جهته، قال فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد: «فخورون بالانطلاقة القوية والمشاركة الكبيرة في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للشباب للمواي تاي، حيث تمثل أكبر مشاركة في مسابقات المواي تاي على مستوى الدولة، الأمر الذي يعكس القاعدة المميزة لرياضة المواي تاي ومدى التفاعل الكبير الذي تسجله مع أنشطة الاتحاد».
وأضاف: «تؤكد البطولة حرص الاتحاد الدائم لتقديم أفضل البرامج والمسابقات الداعمة لتطور رياضة المواي تاي في الإمارات والعمل على تعزيز حضورها بقوة في الساحة الرياضية، تأكيداً لأهميتها ومكانتها في المجتمع، وانتشار ممارستها على نطاق واسع، كما تعد البطولة فرصة هامة للمواهب الواعدة لتقديم مستويات أفضل وصقل مهاراتهم بخبرات الاحتكاك والنزالات التنافسية في البطولة، الأمر الذي يسهم في زيادة تجاربهم ويعود بالنفع على تطور المواهب وخطط الاتحاد لرفد المنتخبات بالطاقات الجديدة».

بطولة الإمارات للمواي تاي
المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي
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