إيمان خليف أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد «ذهبية» في «الأولمبياد»

باريس (أ ف ب)



أحرزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ذهبية تاريخية، بنزالها الأخير في أولمبياد باريس 2024، بعد تغلّبها بإجماع الحكّام على الصينية ليو يوانج في ملاعب رولان جاروس، في نهائي وزن 66 كلج.

تغلّبت خليف على الصينية ليو يانج المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، فأصبحت أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.

قالت ابنة الخامسة والعشرين «لثماني سنوات كان هذا حلمي، وأنا بطلة أولمبية».

تابعت «أنا امرأة قوية، ذو قوة خاصة، كنت دائماً ابعث رسالة من الحلبة للذين وقفوا ضدي، وعدت رئيس الجمهورية بتحقيق الميدالية، عندما استقبلني عام 2022 ووفيت بوعدي، اسميها ميدالية شرف لكامل العالم العربي والمسلمين».

وعلا الصراخ في ملعب فيليب شاترييه في رولان جاروس الذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة، فور الإعلان عن اسم إيمان.

وقفت الجماهير تصفّق وتلوّح بالأعلام الجزائرية، وتهتف «إيمان، إيمان، إيمان...».

خيّم الحذر على بداية الجولة الأولى، إلا ان خليف كانت المبادرة فوجهت لكمات أصابت وجه ورأس منافستها، ما منحها التفوّق، قبل أن يعلن الجرس انتهاء الجولة على وقع هتافات «وان، تو، ثري، فيفا لالجيري»، أي «تحيا الجزائر».

لم تتعب إيمان ولم تكل الجماهير، وتابعت في الجولة الثانية تحركاتها متفادية لكمات خصمتها، وتحيّنت الفرص لتوجيه اللكمات.

وعندما أشارت شاشة عملاقة وُضعت داخل القاعة إلى تفوّق الجزائرية للمرة الثانية وقفت الجماهير مصفّقة، على وقع البوق وصرخات «أولي أولي»، استهلت الملاكمتان الجولة الثالثة، فحاولت إيمان تفادي لكمات منافستها، ورغم ذلك انهالت عليها بالضربات وتلقت بعضها.

ورغم هجوم اللاعبة الصينية، إلا أن الفوز كان من نصيب خليف التي خرجت منتصرة من معركتها.

جنون غير مسبوق في القاعة واكبته خليف برقصة النصر مانحة القارة الأفريقية أول ذهبية في ملاكمة السيدات، قبل أن تتجه إلى مدربها وتعانقه بشدة.

حملها الطاقم التدريبي وطاف بها في القاعة، وهي ترفع العلم الجزائري، فيما وقفت الجماهير تصرخ وتصفق.

أصبحت خليف واحدة من نجوم الألعاب الحالية في العاصمة الفرنسية، لكن لسبب لم تكن تشتهيه على الأرجح.

سمحت لها اللجنة الأولمبية الدولية بالمشاركة بعد إيقافها من قبل الاتحاد الدولي مع الملاكمة التايوانية لين يو-تينج في بطولة العالم العام الماضي.

خاضت خليف ثلاث نزالات قبل النهائي، أوّلها أمام الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت بعد 46 ثانية فقط، إثر لكمتين قويتين على رأسها من الجزائرية، تغلّبت بعدها بالنقاط على المجرية آنا لوتسا هاموري والتايلاندية جانجام سوانافنيج لتبلغ النهائي، علماً انها حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021.