العرب.. «يوم الغنيمة» في «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)



غنم الرياضيون العرب ثلاث ميداليات في أولمبياد باريس، بينها ذهبيتان للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، ولاعب التايكوندو التونسي فراس القطوسي، فيما نالت العداءة البحرينية العائدة سلوى ناصر عيد فضية في سباق 400 متر.

وحصد العرب خمس ذهبيات حتى الآن مع العداء المغربي سفيان البقالي في 3 آلاف متر موانع، الجزائرية كايليا نمور في مسابقة العارضتين مختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز، والعداءة البحرينية وينفريد يافي في 3 آلاف متر موانع، بالإضافة لتتويج خليف.

كما نالوا ثلاث فضيات عبر ناصر عيد، مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني ولاعب التايكوندو الأردني زيد مصطفى في وزن -68 كلج، وثلاث برونزيات لمبارز السيف المصري محمد السيد، لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلج ومنتخب المغرب في كرة القدم للرجال.