أميركا والصين.. «الشراكة» في «ذهب باريس»؟

باريس (أ ف ب)



تواصل السباق بين الولايات المتحدة والصين، على الميداليات الذهبية، برفع كل منهما رصيده إلى 33، قبل يومين من ختام دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

فاز الأميركيون بميداليتين ذهبيتين جديدتين في ألعاب القوى في سباقي 400 متر حواجز عن طريق راي بنجامين والتتابع 4 في 100 سيدات، لكن الصينيين واصلوا غاراتهم في الغطس وكرة الطاولة.

بعد أربعة أيام من فوزها بلقب سباق 5 آلاف متر، حققت الكينية بياتريس تشيبيت الثنائية بفوزها بسباق 10 آلاف متر.

وتفوّقت صاحبة الرقم القياسي العالمي للمسافة على الإيطالية نادية باتوتشليتي والهولندية سيفان حسن التي اكتفت للمرة الثانية بالبرونزية بعد سباق 5 آلاف متر، وفشلت بالتالي فشلا ذريعاً في تكرار ثنائية السباقين في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

تبقى أمامها فرصة أخيرة الأحد للفوز بالذهب عندما تخوض سباق الماراثون.

وثأر الأميركي راي بنجامين لخسارته أمام النرويجي كارستن فارهولم في نهائي نسخة طوكيو بفوزه بذهبية باريس أمام غريمه الذي حرمه من اللقب قبل ثلاث سنوات.

لم تتغير منصة التتويج عن سابقتها في العاصمة اليابانية حيث حل البرازيلي أليسون دوس سانتوس ثالثا مرة أخرى.

فازت الدومينيكانية ماريلييدي باولينو بذهبية سباق 400 متر، بعد ثلاث سنوات من حصولها على الميدالية الفضية في طوكيو، متفوقة على البحرينية سلوى عيد ناصر.

حققت باولينو 48.17 محطمة بفارق 8 أجزاء في المئة من الثانية الرقم القياسي الأولمبي للفرنسية ماري-جوسيه بيريك (48.25 ث في أتلانتا عام 1996).

إذا كان رباعي الحلم ميليسا جيفرسون وتوانيشا تيري وجابي توماس وشاكاري ريتشاردسون توج بذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر للسيدات، فقد تم استبعاد منتخب الرجال بسبب تسليم أول كارثي للعصا بين كريستيان كولمان وكيني بيدناريك.

استغلت كندا بقيادة أندريه دي جراس الموقف، وتوجت باللقب أمام جنوب أفريقيا وبريطانيا.

لم يشارك نواه لايلز، المتوج بسباق 100 متر السبت الماضي، بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19.

باتت الصين على بعد لقب واحد فقط لتحقيق الجراند سلام في رياضة الغطس بعد تتويج ييوين تشين بذهبية المنصة المتحركة 3 أمتار.

وهذه هي الميدالية الذهبية السابعة للصين في سبع مسابقات في الغطس حتى الآن في هذه الألعاب، وسيقام السباق الأخير، منصة ثابتة 10 أمتار رجال، السبت.