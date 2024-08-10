البرازيل تصطاد ذهب «الطائرة الشاطئية»

باريس (أ ف ب)



أحرزت البرازيل ذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات للمرة الأولى، منذ النسخة الافتتاحية عام 1996، وذلك بفوز الثنائي آنا باتريسيا سيلفا راموس وإدواردوا ليزبوا على الثنائي الكندي ميليسا هيومانا باريديس وبراندي ويلكرسون 2-1 في النهائي في أولمبياد باريس.

ولم تحرز البرازيل اللقب الأولمبي، منذ إدراج اللعبة في «روزنامة» الألعاب عام 1996، حين وصل إلى النهائي فريقان برازيليان، وتغلبت ساندا بيريس وجاكي سيلفا على مونيكا رودريجيش وأدريانا سامويل.

نالت الفضية في نسخ 2000 و2004 و2016 والبرونزية أيضاً في 2000 و2012، لكنها انتظرت حتى باريس 2024 لتتوج بالذهب مجدداً، منفردة بالمركز الثاني، من حيث أكثر البلدان تتويجاً باللقب بفارق لقبين خلف الولايات المتحدة.

وكانت البرونزية من نصيب سويسرا عبر تانيا هوبيرلي ونينا برونر اللتين تغلبتا على الأستراليتين ماريافي أرتاشو ديل سولار وتاليكا كلانسي 2-0.