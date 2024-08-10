مفاجأة.. القطوسي اعتزال التايكوندو 4 سنوات!

باريس (د ب أ)



عبر التونسي فراس القطوسي، عن سعادته بالفوز بذهبية التايكوندو لوزن 80 كجم في أولمبياد باريس.

قال القطوسي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «عندما تقدم المنافس 2- صفر في الجولة الثانية، زاد تركيزي وإصراري على حسم المباراة، وتفادي اللجوء لجولة ثالثة لأنه لاعب متميز».

وأشار البطل التونسي إلى أنه سبق له الفوز على منافسه الإيراني في مباراة سابقة، مضيفاً «كنت أراقب تعليمات مدربه لأتفادى بعض الحركات».

وواصل فراس القطوسي «كان حلمي التأهل للأولمبياد والتواجد بين أوائل العالم، وفرحتي كبيرة جدا بالصعود لمنصة التتويج، وكنت أركز من أول المباراة وأحترم جميع المنافسين».

واستطرد «اعتمدت على استراتيجية جيدة مع مدربي لنكون مستعدين بنسبة 100%، وفزت بكل المباريات بدون خسارة جولة وفخور بالميدالية الذهبية».

وكشف القطوسي في ختام تصريحاته «اعتزلت التايكوندو لمدة 4 سنوات، بسبب رغبتي في استكمال دراستي، ثم عدت للتدريبات، وبدأت الاستعداد تدريجياً بالمشاركة في البطولة العربية والأفريقية، ولم يحالفني التوفيق في أولمبياد طوكيو، ولكن كنت مؤمناً بقدراتي في الوصول مجدداً والفوز بميدالية».