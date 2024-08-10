الإسبان.. «ضوء أوروبا»!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت منافسات كرة القدم في «أولمبياد باريس» بتتويج إسبانيا بالذهبية على حساب فرنسا، في مباراة دراماتيكية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن «الماتادور» من الفوز على «الديوك»، وحسم اللقب بنتيجة 5-3، ليتوّج الإسبان باللقب الثاني تاريخياً على مستوى الأولمبياد.

ويمثّل الإنجاز نقطة تحول جديدة في تاريخ الأولمبياد، حيث إنّ المنتخبات الأوروبية غابت عن ذهبية البطولة منذ 1992، وكان البطل آنذاك هو إسبانيا أيضاً، وبعد غياب 32 عاماً تعود أوروبا إلى المشهد مع المنتخب نفسه.

ولم يكن الإنجاز «محض مصادفة»، حيث طوال هذه الفترة، كان الفريق الإسباني هو المنتخب الأوروبي الوحيد المستمر في المحاولة لحصد الذهب، وحصد الميدالية الفضية في «طوكيو 2020» أمام البرازيل، إضافة إلى الفضية في «سيدني 2000» أمام الكاميرون.

بالتالي هذه المنجزات تظهر الاستمرارية الرائعة للحضور الإسباني على مستوى الشباب، وينعكس كل ذلك على مستوى الرجال، حيث حقق كأس العالم 2010 وكأس أوروبا في 2008 و2012 و2024، ودوري الأمم الأوروبية عام 2023.

وتستمر المدرسة الإسبانية في التميز والحضور القاري والدولي، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية التي احتكرت البطولات لسنوات، وتمثل منهجاً لجميع الدول والمنتخبات في العالم.