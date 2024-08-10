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الرياضة

بولتر تودع تورنتو للتنس

بولتر تودع تورنتو للتنس
10 أغسطس 2024 12:01

 
لندن (د ب أ)


ودعت البريطانية كاتي بولتر منافسات بطولة تورنتو المفتوحة للتنس للسيدات، بعد خسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدور الثالث من البطولة 3-6 و3-6.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن سابالينكا ستواجه الأميركية أماندا أنيسيموفا في دور الثمانية، الذي يشهد وجود خمس لاعبات من أميركا.
ومع ذلك لن تكون الأميركية كوكو جوف واحدة منهن، بعدما خسرت أمام الروسية ديانا شنايدر «20 عاماً» بنتيجة 4-6 و1-6.
وأصبح هذا الانتصار هو الأول لشنادير على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل.
وفي دور الثمانية، تلتقي شنايدر، المصنفة رقم 24 على العالم مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة السادسة في البطولة. 


 

التنس
تورنتو
أرينا سابالينكا
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