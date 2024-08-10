الأحد 11 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوساكا تستعيد «الأمتعة المفقودة»

أوساكا تستعيد «الأمتعة المفقودة»
10 أغسطس 2024 12:28

 
واشنطن (رويترز)

أخبار ذات صلة
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من احتمال وقوع زلزال ضخم
سابالينكا.. «الانهيار»!


واجهت لاعبة التنس اليابانية ناعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى متاعب غير متوقعة، عندما وصلت إلى مدينة سينسناتي الأميركية، واكتشفت عدم وصول أمتعتها على الرحلة نفسها، ما يهدد مشاركتها في إحدى البطولات.
لكن لحسن حظ اللاعبة نجحت يونايتد إيرلاينز في تحديد مكان الأمتعة بعد ذلك.
وتشارك أوساكا في بطولة سينسناتي المفتوحة، وهي من فئة ألف نقطة، في إطار الاستعداد لبطولة أميركا المفتوحة رابع وآخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وكتبت أوساكا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي «فقدت يونايتد إيرلاينز أمتعتي، وإن لم أحصل عليها، فلن أتمكن من اللعب في بطولة سينسناتي المفتوحة».
وبعد دقائق فقط رد حساب يونايتد إيرلاينز على منصة إكس، ووعد بالمساعدة، ثم كتب بعد ذلك بساعتين، قائلاً إنه تم العثور على الحقائب.
وقالت شركة الطيران: «نرجو منك توجيه رسالة مباشرة إلينا حتى يتسنى لنا إيصال الأمتعة إليك».

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
اليوم 20:04
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
الرياضة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
اليوم 19:58
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
الرياضة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
اليوم 19:46
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
الرياضة
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©