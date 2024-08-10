«قدوة» يخوض تحدي «جاك لو ماروا»

عصام السيد (أبوظبي)



يخوض المهر غير المهزوم «قدوة»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، تحدي سباق لو فرسناي بوفارد جاك لو ماروا الفرنسي للفئة الأولى للميل، بمضمار دوفيل، ويعتقد المدربان سيمون وإد كريسفورد بأنه جاهز لمواجهة الكبار في السباق البالغ إجمالي جوائزه مليون يورو.

وتحسن المهر «قدوة» البالغ من العمر أربع سنوات، في كل من السباقات الأربعة التي خاضها، وأظهر تقدماً كبيراً في الفئات، حين فاز بسباق سمر مايل للفئة الثانية بأسلوب مريح في أسكوت الشهر الماضي.

وأدى انخفاض في كريات الدم، إلى تغيبه عن سباق الفئة الأولى، في جودوود ستيكس الأسبوع الماضي، لكن «قدوة» يسير بثبات على المسار الصحيح، لمواجهة نخبة من الأبطال في دوفيل، أبرزها «إنسبيرال» الفائزة باللقب مرتين، و«شارين» بطل كوين آن ستيكس، وبطل جيرسي ستيكس «حاتم».

ويضم السباق هؤلاء المتنافسون البريطانيون الأربعة في الإعلان النهائي المكون من ثمانية خيول إلى جانب «بيج روك» وصيف العام الماضي، و«متروبوليتان»، و«مرحباً يا سنافي»، و«كينج جولد».

وعن «قدوة» قال المدرب إد كريسفورد: «تدرب بشكل جيد للغاية، استعداداً للسباق، وجاهز الآن للمشاركة في الفئة الأولى، ويبدو أن السباق سيتألف من مجموعة صغيرة، ولكنه سباق تنافسي للغاية».

وأضاف: «خاض أربع سباقات فقط في حياته، ويحتاج إلى الاستمرار في إثبات نفسك، أظهرت الطريقة التي فاز بها في ذلك اليوم في أسكوت، أنه مستعد للوصول إلى الفئة الأولى، إنه لا يزال عديم الخبرة، حتى في أسكوت حين اصطدم بجبهته خلال السباق توقف عن الركض قليلاً، لكنه أثبت لنا أنه جواد مثير».

وشارك الفارس كالوم شيبرد مع «قدوة» للمرة الأولى في سباق سمر مايل، وسيعود الفارس، الذي يستمتع بموسم مميز، لقيادته مرة أخرى في محاولته لتحقيق أول نجاح له في الفئة الأولى.

ويأمل شيبرد أن يتمكن المهر البالغ من العمر أربع سنوات من محاكاة والده «كينجمان»، الذي فاز بسباق ماروا في عام 2014.