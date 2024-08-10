الوصل يضم تاكاشي بـ 1.3 مليون دولار سنوياً



معتز الشامي (دبي)



فاز الوصل «بطل ثنائية» الدوري والكأس، على النهضة العُماني بهدفين، على استاد زعبيل، ضمن سلسلة الوديات، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» 23 و24 أغسطس الجاري، وذلك بعدما جنبت القرعة «الإمبراطور» خوض «تمهيدي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يبدأ 17 أغسطس.

وسجل الهدفين نيكولاس خيمنيز، وفابيو ليما، ليواصل «الثنائي» التألق مع «الأصفر» خلال المعسكر التحضيري للموسم، حيث يسعى الفريق لانطلاقة قوية في الموسم، الذي يدخله بصفته حامل لقب الدوري والكأس، ويتنافس خلاله على 4 ألقاب محلية، وهي بطولة السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أدنوك للمحترفين، بجانب خوض بطولة النخبة الآسيوية، والتي ينتظر سحب قرعتها خلال أيام.

ولم يترك الصربي ميلوش مدرب الوصل شيئاً للمصادفة، حيث تمكن من تدعيم الصفوف، خلال المعسكر الخارجي، بعدما أبرمت شركة الكرة 4 تعاقدات جديدة حتى الآن، أبرزها سردان ميايلوفيتش لاعب النجم الأحمر ومنتخب صربيا صاحب الـ 30 عاماً، وذلك لتعزير الوسط، ويستمر العقد إلى يونيو 2026، وتألق ميايلوفيتش مع النجم الأحمر في الموسم الماضي، كما شارك مع صربيا في «يورو 2024» بألمانيا.

بينما جاءت صفقة الياباني تاكاشي أوشينو «23 عاماً» الظهير الأيمن لفورتونا دوسلدورف الألماني، لمدة 3 مواسم إلى 2027، لتشكل مفاجأة غير متوقعة، حيث يعتبر اللاعب من الأسماء المتميزة في مركزه، وكان مطلوباً من بعض أندية الوسط في «البوندسليجا»، قبل أن يتدخل الوصل في الوقت المناسب، ويحسم الصفقة مقابل 1.3 مليون دولار سنوياً للاعب، بحسب وسائل إعلام يابانية، على أن يسجله في فئة المقيم، بعدما اكتملت قائمة الأجانب الخمسة، بالتعاقد مع سردان.

ويشكل تاكاشي إضافة قوية للوصل، في الموسم الجديد بمختلف البطولات، وبذلك يصل عدد صفقات الفريق خلال الصيف الجاري إلى 4 لاعبين، بعد التعاقد مع طحنون الزعابي لاعب الوحدة لمدة 4 مواسم، وماجد سرور على سبيل الإعارة من الشارقة لمدة موسم، فضلاً عن سردان ميايلوفيتش.

وعاد الوصل من المعسكر الهولندي الذي بدأ 10 يوليو الماضي، ليخوض تدريبين قبل «ودية» النهضة.

ومنذ العودة مطلع أغسطس من معسكر هولندا، بات تركيز الوصل منصباً على التحضيرات البدنية والتكتيكية، بحثاً عن الارتقاء بالمستوى الفني لجميع اللاعبين.

وخاض الوصل 4 وديات في معسكره الخارجي، وحقق الفوز في مباراة، وتعادل مثلها، قبل أن يخسر مرتين، منها مباراة أمام أياكس الهولندي بهدفين لهدف في تجربة قوية، وسجل «الأصفر» 7 أهداف في الوديات الخارجية، ارتفعت إلى 9 أهداف بهدفيه في شباك النهضة، بينما تلقت شباكه 6 أهداف.

وحرص ميلوش على منح الفرصة للثنائي طحنون الزعابي وماجد سرور بشكل أساسي أمام أياكس والأهلي القطري، وظهر الثنائي بمستوى جيد فنياً، ونالا ثقة المدير الفني، بجانب الدفع بهما في مباراتي الريان وأم صلال أيضاً، كما خطف كايو كانيدو وهاريس الأضواء في معسكر هولندا، وكانا من أبرز اللاعبين المؤثرين خلال المباريات الودية، حيث أحرز كانيدو هدفين، بينما سجل هاريس 3 أهداف.

وتشهد تدريبات الفريق اهتماماً كبيراً من إدارة الوصل، بحثاً عن مواصل التألق مع انطلاقة الموسم الجديد الذي يظهر فيه حامل اللقب أمام كلباء 23 أغسطس على ملعب الأخير في مستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري.



