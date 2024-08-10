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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يدعم دبا الحصن

«الشارقة الرياضي» يدعم دبا الحصن
10 أغسطس 2024 13:55

 
دبا الحصن (الاتحاد) 

 

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حضر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تدريبات دبا الحصن، ورافقه أعضاء مجلس إدارة النادي.
وتأتي الزيارة في إطار حرص عيسى هلال، على متابعة شؤون أندية الشارقة، وتعزيز دعمها استعداداً للموسم الجديد.
واطلع عيسى هلال على جاهزية الفريق، واستعداداته للموسم الجديد، وناقش مع اللاعبين والجهاز الفني استراتيجيات التحضير وأهداف الفريق، مطالباً برفع مستوى الأداء، مشدداً على أهمية بذل أقصى جهد لبلوغ النجاحات المنشودة، وضمان البقاء في دوري المحترفين.
وأعرب عن دعمه الكامل للفريق، مؤكداً أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة التحديات القادمة، مؤكداً أن النجاح يتطلب تعاون الجميع والتزامهم بتقديم أفضل ما لديهم خلال الموسم المقبل.

 

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
دبا الحصن
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