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الرياضة

صربيا.. «برونزية ثأرية»

صربيا.. «برونزية ثأرية»
10 أغسطس 2024 15:20

 
باريس (أ ف ب)

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ثأر المنتخب الصربي من نظيره الألماني الذي تغلب عليه العام الماضي في نهائي كأس العالم، وأحرز برونزية مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024، وذلك بالفوز عليه 93-83 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأظهر الصرب قوة ذهنية لافتة، إذ بدوا مصممين من البداية على الفوز، رغم خيبة خسارة نصف النهائي أمام الأميركيين حاملي اللقب في الوقت القاتل، بعدما كانوا متقدمين بفارق 17 في الشوط الأول، قبل أن يعود رجال المدرب ستيف كير من بعيد، في الربع الأخير، بفضل ستيفن كوري بشكل خاص لحسم المواجهة 95-91.
وكانت مواجهة المركز الثالث ثأرية للصرب الذين خسروا أمام الألمان 77-83 في نهائي كأس العالم في سبتمبر 2023، فنالوا ميداليتهم الأولمبية الأولى باسم صربيا بعد فضية 2016.
في المقابل، فشل الألمان في إحراز ميداليتهم الأولمبية الأولى، بعدما خاضوا نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، حيث خسروا أمام فرنسا المضيفة التي تلتقي على الذهب مع الولايات المتحدة في إعادة لنهائي طوكيو قبل ثلاثة أعوام.
وتجاوز ستة من لاعبي صربيا العشر نقاط، وكان أفضلهم نيكولا يوكيتش (19 مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة) وفاسيلي ميتسيتش (19) وبوجدان بوجدانوفيتش (16)، فيما برز في الجهة المقابلة الشقيقان فرانتس (18 مع 9 متابعات) وموريتس فاجنر (16) ودينيس شرودر (13 مع 6 تمريرات حاسمة).
وسيطرت صربيا على المواجهة منذ صافرة البداية، ولم تسمح لمنافستها بالتقدم عليها في أي مناسبة، منهية الربع الأول بفارق 9 نقاط 30-21، ثم وسعته إلى 14 نقطة 37-23، في مستهل الربع الثالث الذي انتهى بثلاثية ألمانية عبر أندرياس أوبست قبل بها الفارق إلى 8 نقاط 38-46.
لكن الصرب وسعوا الفارق مجدداً إلى 14 نقطة 54-40 في بداية الربع الثالث، ثم بات 19 نقطة 64-45، بعد سبع نقاط من أليكسا أفراموفيتش، وثلاثية من أوجنجن دوبريتش.
ورفض الألمان الاستسلام وردوا بست نقاط متتالية، ثم ومن رميتين حرتين لنيك وايلر-باب بات الفارق 9 نقاط 61-70، ثم 63-72 في نهايته، عقب سلة جميلة لفرانتس فاجنر في آخر 15 ثانية.
ومع الوصول إلى منتصف الربع الأخير، كان الفارق لصالح صربيا 8 نقاط 82-74، لكن بثلاثية من بوجدانوفيتش وسلة من فانيا مارينكوفيتش وسعته إلى 13 نقطة 87-74، ثم 15 نقطة 93-78 بثلاثية من الأخير، قبل قرابة 3 دقائق على النهاية، قبل أن يستقر في الختام عند 10 نقاط 93-83.

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