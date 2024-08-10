«القوس والسهم» يعتمد أجندة الموسم الجديد



الشارقة (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم، اعتماد أجندة وفعاليات الموسم الجديد 2024-2025، ومشاركة اللاعبين من جميع الجنسيات، داخل الدولة وخارحها في البطولات المفتوحة، بالإضافة إلى المشاركة في 5 بطولات دولية خارجية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه تم تعميم الأجندة والفعاليات الخاصة بالموسم الجديد على الأندية.

وينطلق الموسم بإقامة ورشة تعريفية للإداريين والمدربين بالأندية 21 أغسطس الحالي، تعقبها بعد 3 أيام دورة حكام جدد، كما سيتم عقد اجتماع فني مع الحكام العاملين يوم 29 أغسطس.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد، بإقامة مباريات المرحلة التنشيطية لدوري الإمارات لذوي الهمم والفئات العمرية، وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 7 و8 سبتمبر المقبل.

وحدد الاتحاد 12 و13 أكتوبر القادم، موعداً لانطلاقة المرحلة الأولى لدوري الإمارات لفئة أصحاب الهمم والفئات العمرية، تعقبها منافسات المرحلة الأولى للرجال والشابات والسيدات والشباب، ثم البطولة المفتوحة الدولية الأولى 26 و27 من ذات الشهر، بينما تنطلق المرحلة الثانية لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 16و17 نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات البطولة المفتوحة الدولية الثانية 21 و22 ديسمبر 2024، تليها منافسات المرحلة الثالثة لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 28 و29 من الشهر نفسه.

وتلعب منافسات النسخة الجديدة من مهرجان البراعم الأول «ذكور وإناث» 4 يناير 2025، تعقبها المرحلة الرابعة لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية، وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 18 و19 يناير 2025.

وحدد الاتحاد 25 و 26 يناير من العام الجديد، لانطلاقة منافسات البطولة المفتوحة الدولية الثالثة، بينما تقام منافسات المرحلة الخامسة لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 15و16 فبراير 2025، تعقبها منافسات البطولة المفتوحة الدولية الرابعة 22 و23 من الشهر نفسه.

وتجرى منافسات مهرجان البراعم الثاني «ذكور وإناث» 6 أبريل 2025، تليها فعاليات البطولة المفتوحة الدولية الخامسة 12و13 من الشهر نفسه، ثم المرحلة الختامية لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات 19 و20 أبريل.

ويتم في 3 و4 مايو 2025، إقامة منافسات كأس الإمارات داخل الصالات.

ويختتم الموسم بمنافسات بطولة كأس الاتحاد داخل الصالات 31 مايو و1 يونيو 2025، لأصحاب الهمم وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات.

وكشف الاتحاد عن معسكر إعداد للاعبي المنتخب الوطني للشباب في كوريا الجنوبية من 24 إلى 28 أغسطس الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للشباب في الصين من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين.

كما قرر الاتحاد المشاركة في دورة الألعاب المدرسية التي تستضيفها البحرين في أكتوبر المقبل، بجانب المشاركة في بطولتي العراق الدولية، وغرب آسيا في السعودية من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل، والبطولة العربية داخل الصالات بالعراق من 2 إلى 8 ديسمبر 2024.