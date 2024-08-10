فرنسا تحتفظ بذهبية «طائرة الرجال»



باريس (أ ف ب)



احتفظت فرنسا المضيفة بذهبية مسابقة كرة الطائرة للرجال في أولمبياد باريس 2024، وذلك بفوزها في النهائي على بولندا 3-0 على ملعب «أرينا باري سود».

وحسمت فرنسا الأشواط 25-19 و25-20 و25-23، لتصبح بذلك ثالث بلد يتوج بالذهب الأولمبي مرتين توالياً بعد الاتحاد السوفييتي (1964-1968) والولايات المتحدة (1984-1988).

وباتت أيضاً وحيدة في المركز الرابع، من حيث عدد الذهبيات (2)، خلف البرازيل (3) والاتحاد السوفييتي (3) والولايات المتحدة (3).

وبعدما حلت ثانية خلال مجموعتها نتيجة خسارتها أمام سلوفينيا 2-3، تغلبت فرنسا في ربع النهائي على ألمانيا 3-2 ثم إيطاليا في نصف النهائي 3-0، قبل أن تتفوق في مباراة اللقب على بولندا التي كانت تبحث بدورها عن لقبها الثاني بعد الذي أحرزته عام 1976، لكنها اكتفت في النهاية بفضية وميدالية ثانية في تاريخها.

وكانت البرونزية من نصيب الولايات المتحدة، الخاسرة في دور الأربعة أمام بولندا 2-3، وذلك بفوزها على إيطاليا 3-0.