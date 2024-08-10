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الرياضة

سباحة ألمانيا «مريضة» من «السين»!

سباحة ألمانيا «مريضة» من «السين»!
10 أغسطس 2024 17:29

 
باريس (د ب أ)

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قالت السباحة الألمانية ليوني أنطونيا بيك إنها تقيأت تسع مرات، وأصيبت بالإسهال، بعدما شاركت في سباق المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات في نهر السين.
وأنهت بطلة أوروبا السباق الذي أقيم الخميس في المركز التاسع، والذي أقيم في نهر السين، الذي تم استخدامه في منافسات السباحة المفتوحة/ماراثون السباحة وفي منافسات التراياثلون، رغم الفشل المتكرر في اختبارات التلوث والفضلات في المسابقتين.
ونشرت السباحة البالغة 27 عاماً الأعراض التي شعرت بها على «إنستجرام».
ولا يوجد أي تأكيد أن مرضها له علاقة بقيامها بالسباحة في النهر.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن أحد سباحيها شعر بالمرض أيضاً بعد السباحة في نهر السين.
وقالت بيك عقب سباق الخميس: «أتمنى ألا نصاب بأي شيء منه».

ألمانيا
السباحة
باريس
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