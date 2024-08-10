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الرياضة

فرنسا «الحصاد الأعلى» في «ربع قرن»

فرنسا «الحصاد الأعلى» في «ربع قرن»
10 أغسطس 2024 17:31

 
باريس (رويترز)

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أكملت فرنسا أنجح دورة أوليمبية لها منذ أكثر من قرن، بعد أن احتفظت بلقبها في الكرة الطائرة للرجال، لتمنح الدولة المضيفة الميدالية الذهبية 15، لتصل إلى 57 ميدالية في دورة باريس الأولمبية.
وحصدت البعثة الفرنسية الآن 20 ميدالية، أكثر مما حصلت عليه في دورة أتلانتا عام 1996، عندما نالت 37 ميدالية، بما في ذلك 15 ميدالية ذهبية.
وكانت أفضل حصيلة لفرنسا في أولمبياد بكين 2008، عندما صعدت إلى منصة التتويج 43 مرة.
في عام 1900، كانت 26 دولة فقط تتنافس في الألعاب الأولمبية وكانت بعض الألعاب الرياضية تقتصر على الرياضيين الفرنسيين، الذين فازوا بمجموع ميداليات 102، بما في ذلك 27 ميدالية ذهبية.

فرنسا
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أولمبياد باريس 2024
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