السقوط على الرقبة في «أولمبياد باريس»!



باريس (د ب أ)



نقلت المصارعة الرومانية كاتالينا أكسينتي على «محفة»، وربما تكون تعرضت لإصابة خطيرة في المنافسات الأولمبية.

وخسرت المصارعة البالغة من العمر 28 عاماً نزالها الافتتاحي في منافسات وزن 76 كجم، أمام الأميركية كينيدي بليدز.

وبعد رمية بخمس نقاط قوية ومذهلة من منافستها، سقطت أكسينتي على رقبتها من ارتفاع كبير، وأمسكت المصارعة بمؤخرة رقبتها، وظلت على الأرض.

وبدت بليدز مندهشة وانحنت، لتعرف ماهو حال المصارعة الرومانية.

وتمت معالجة أكسنتي في الملعب من قبل الأطباء، وبعد ذلك تم وضعها على المحفة وإخراجها من القاعة.

ولم تكن هناك معلومات أولية عن الحالة الصحية للمصارعة التي توجت بالميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية مرتين.