30 لاعبة في معسكر «قوى» الشارقة للمرأة



الشارقة (الاتحاد)



غادرت بعثة ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى صلالة العُمانية، للدخول في معسكر إعداد، يستمر إلى 22 أغسطس الجاري، في مستهل تحضيراته واستعداداته لمنافسات الموسم الجديد الذي يخوضه الفريق بطموحات كبيرة، أهمها المحافظة على تميزه، ومنافسته على الصدارة في مختلف المسابقات والبطولات.

ضمت القائمة 30 لاعبة، هن: عبير إبراهيم، عذراء عادل، سارة محمد، مهرة عبدالرحيم، فاطمة خليل، عفراء عيسى، سارة فهد، سعاد عبدالله، سمر بنت صالح، شهد راشد، ريم محمد، روضة الجابري، فاطمة جاسم، شيخة خالد، علياء خالد، مهرة الخزرجي، سلامة الخزرجي، ملاك عبدالله، اسميتا جانيش، علياء خالد، ماريا فهد، فواغي حميد، علياء عقيل، جواهر خليل، ميثاء حميد، فريدة سعيد، مريم مراد، شيخة فهد، روضة الجلاف ، ومسك خليفة، بالإضافة إلى

تهاني عبيد «إدارية»، وهند الكباوي، ومروة بومعيزة وفاتن القفصي «مدربات»، وعبير بن ظافر «معالجة».