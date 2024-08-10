بيع نصف تذاكر «بارالمبية باريس»



باريس (د ب أ)



جرى بيع نصف تذاكر منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وذلك قبل أسبوعين ونصف الأسبوع قبل انطلاق الحدث.

وتختتم منافسات دورة الألعاب الأولمبية الأحد، وسيكون لدى المنظمين فترة قصيرة لتهيئة الأجواء لمنافسات دورة الألعاب البارالمبية.

وأعرب توني استانجيه، رئيس أولمبياد باريس 2024، في مؤتمر صحفي، عن رضاه عن أرقام المبيعات، مشيراً إلى أنه يتم الآن بيع مقاعد في الدورة البارالمبية خمسة أضعاف بالمقارنة مع بداية الأولمبياد.

وقال المنظمون إن ثلاثة ملايين تذكرة جرى بيعها حتى الآن، من أجل منافسات الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى الثامن من سبتمبر.

وفي الأولمبياد جرى بيع 5. 9 مليون تذكرة من أصل 10 ملايين تذكرة، أكثر من أي دورة ماضية في تاريخ الألعاب، وفق تصريحات استانجيه.

كما شهدت المنافسات أرقاماً، قياسياً فيما يتعلق بشعبية ألعاب السيدات، حيث شاهد 66 ألف متفرج منافسات سباعيات الرجبي في «استاد دو فرانس» و27 ألف متفرج شاهدوا منافسات السلة في ليل.