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الرياضة

إنقاذ مدرب أوزبكستان من «سكتة قلبية»

إنقاذ مدرب أوزبكستان من «سكتة قلبية»
10 أغسطس 2024 18:43

 
باريس (د ب أ)

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أسهم اثنان من أعضاء الفريق البريطاني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في إنقاذ حياة مدرب فريق الملاكمة الأوزبكي، ليظهروا كأبطال أولمبيين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن تولكين كيليشيف كان يحتفل مع هاسونوبي دوشماتوف، الحاصل على الميدالية الذهبية، في منطقة الإحماء في رولان جاروس، قبل أن يتعرض لسكتة قلبية.
ومن حسن حظ كيليشيف، أن طبيب الفريق البريطاني هارج سينج والمعالج روبي ليليس كانا يتواجدان في منطقة الإحماء، حيث قام سينج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، فيما استخدم ليليس جهاز مزيل الرجفان.

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