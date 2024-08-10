«الأولمبية المصرية» تعلن براءة كيشو

القاهرة (د ب أ)

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، والإفراج عنه من جانب الشرطة الفرنسية، لعدم ثبوت التهمة عليه.

وقالت اللجنة، عبر مركزها الإعلامي، إنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو، لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة صاحبة الدعوى.

وأضافت أن اللاعب توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول، تمهيداً لعودته إلى القاهرة.

وأوضحت أنه سيتم تحويل مسار التحقيقات من الاتهام الذي تعرض له بالتحرش، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية، وعدم العودة بعد نهاية المباراة، وعدم الالتزام بموعد عودته للقرية الأولمبية.