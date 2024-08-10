الأحد 11 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبية المصرية» تعلن براءة كيشو

«الأولمبية المصرية» تعلن براءة كيشو
10 أغسطس 2024 18:46

القاهرة (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
«الحصيلة الأسوأ» لألمانيا منذ 32 عاماً!

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، والإفراج عنه من جانب الشرطة الفرنسية، لعدم ثبوت التهمة عليه.
وقالت اللجنة، عبر مركزها الإعلامي، إنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو، لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة صاحبة الدعوى.
وأضافت أن اللاعب توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول، تمهيداً لعودته إلى القاهرة.
وأوضحت أنه سيتم تحويل مسار التحقيقات من الاتهام الذي تعرض له بالتحرش، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية، وعدم العودة بعد نهاية المباراة، وعدم الالتزام بموعد عودته للقرية الأولمبية.

مصر
المصارعة
اللجنة الأولمبية المصرية
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
اليوم 20:04
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
الرياضة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
اليوم 19:58
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
الرياضة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
اليوم 19:46
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
الرياضة
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©