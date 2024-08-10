إسبانيا.. «ذهبية تاريخية» في كرة الماء للسيدات



باريس (د ب أ)

حقق منتخب إسبانيا ذهبية كرة الماء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفاز الإسبان بالميدالية التاريخية للسيدات للمرة الأولى في تاريخهم، بعد الفوز 11-9 في المباراة النهائية على منتخب أستراليا، الذي حقق الميدالية الفضية.

وكان المنتخب الإسباني حقق الميدالية الفضية في الدورة الصيفية الماضية أولمبياد طوكيو 2020، وفي المنافسات نفسها فازت هولندا بالميدالية البرونزية لكرة الماء للسيدات بالفوز 11-10 على الولايات المتحدة صاحبة ذهبية طوكيو 2020.

أما منتخب المجر فقد حقق المركز الخامس، بالفوز على نظيره إيطاليا سادس الترتيب، وانتصرت اليونان على كندا 19-10 في مباراة تحديد المركز السابع.