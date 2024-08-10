الأحد 11 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيا.. «ذهبية تاريخية» في كرة الماء للسيدات

إسبانيا.. «ذهبية تاريخية» في كرة الماء للسيدات
10 أغسطس 2024 19:24

 
باريس (د ب أ)
حقق منتخب إسبانيا ذهبية كرة الماء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وفاز الإسبان بالميدالية التاريخية للسيدات للمرة الأولى في تاريخهم، بعد الفوز 11-9 في المباراة النهائية على منتخب أستراليا، الذي حقق الميدالية الفضية.
وكان المنتخب الإسباني حقق الميدالية الفضية في الدورة الصيفية الماضية أولمبياد طوكيو 2020، وفي المنافسات نفسها فازت هولندا بالميدالية البرونزية لكرة الماء للسيدات بالفوز 11-10 على الولايات المتحدة صاحبة ذهبية طوكيو 2020.
أما منتخب المجر فقد حقق المركز الخامس، بالفوز على نظيره إيطاليا سادس الترتيب، وانتصرت اليونان على كندا 19-10 في مباراة تحديد المركز السابع.

 

أخبار ذات صلة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة
كرة الماء
إسبانيا
أستراليا
أولمبياد باريس 2024
باريس
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
اليوم 20:04
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
الرياضة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
اليوم 19:58
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
الرياضة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
اليوم 19:46
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
الرياضة
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©