«رائد الفضاء» يتوج الفائزين في «الإمارات للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)



أسدل الستار على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات.

حضر حفل الختام الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، ونجلاء الشامسي، رئيس نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ورائد الفضاء محمد الملا، وسلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني للاتحاد، وعدد من الشخصيات.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير من البطولة لعدد من الفئات، عن فوز أحمد يونس الخميري لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول، مسجلاً 8 نقاط في 9 جولات، متساوياً مع وصيفه صقر عيسى خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والثالث سلطان أحمد المهيري لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 7 نقاط.

وفي نفس الفئة للإناث، فازت الريم الحمادي من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول، محققة 8 نقاط في 9 جولات، وجاءت زميلتها روضة العفيفي في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وآمنة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفاز سالم جاسم البلوشي لاعب كلباء بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة للذكور، مسجلاً 7.5 نقطة، متساوياً مع وصيفه عامر سعيد الليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، والثالث راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 7 نقاط.

وتصدر حميدان محمد الزعابي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مسابقة تحت 16 سنة، مسجلاً 8.5 نقطة في 9 جولات، يليه سعود صقر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 8 نقاط، والثالث أحمد علي بامطرف لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 6 نقاط.

وفي نفس الفئة للإناث، فازت ميرة عبدالعزيز لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول مسجلة 8 نقاط، وفاطمة صالح جاسم، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ولولوة خليفة الحمادي، لاعبة أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة.