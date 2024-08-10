الأحد 11 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصين «الجراند سلام» في الغطس

الصين «الجراند سلام» في الغطس
10 أغسطس 2024 19:57

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
«الحصيلة الأسوأ» لألمانيا منذ 32 عاماً!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


حققت الصين علامتها الكاملة التاريخية «الجراند سلام» في منافسات الغطس بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما توج يوان تساو بذهبية المنصة الثابتة 10 أمتار.
كان أداء المنتخب الصيني في باريس أفضل من دورة طوكيو قبل ثلاث سنوات، عندما فاز بسبع من أصل ثماني ميداليات ذهبية.
تفوق تساو حامل اللقب على منافسيه بتسجيله 547.50 نقطة أمام الياباني الواعد ريكوتو تاماي (17 عاماً) الذي نال الفضية بجمعه 507.65 نقطة، والبريطاني نواه وليامس (497.35 نقطة).
وأصبح تساو أول من يحتفظ بلقبه الأولمبي في المنصة الثابتة 10 أمتار، منذ الأميركي جريج لوجانيس في سيول عام 1988.
وهي الميدالية الذهبية الرابعة لتساو (29 عاماً) في أربع ألعاب أولمبية، بعد المنصة المتحركة 10 أمتار في لندن عام 2012، والمنصة المتحركة 3 أمتار في ريو عام 2016، والمنصة الثابتة 10 أمتار في طوكيو عام 2021، مكرراً إنجاز الأسطورة لوجانيس المتوج بأربع ذهبيات أيضاً.
لكن تساو انفرد بالرقم القياسي في عدد الميداليات ألأولمبية، بعدما رفعها إلى 6 مقابل 5 فقط للأميركي، حيث نال فضية طوكيو في المنصة المتحركة 10 أمتار وبرونزية ريو دي جانيرو في المنصة المتحركة 3 أمتار.
وكان تساو أصبح في اليابان، أول غواص يفوز بالميدالية الذهبية في التخصّصات الثلاثة المختلفة للمسابقة.
وغاب تساو عن المنافسات لمدة عام بسبب الإصابة، وعاد إلى الساحة الدولية في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة في فبراير الماضي، حيث حصل على الميدالية الفضية في مسابقة الغطس لمسافة 10 أمتار.
وأنهى مواطنه يانج هاو، المتوج بذهبية مونديال قطر، الدور النهائي في المركز الثاني عشر الأخير.
مع تساو ملك «سي أيه أو» (المركز المائي الأولمبي)، فازت الصين بالمسابقات الثماني في الأسبوعين الباريسيين، للمرة الأولى.
ونجح الصين في انتزاع صدارة جدول الميداليات في منافسات الغطس من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بداية دخول المسابقة إلى الألعاب الأولمبية عام 1904.

الصين
باريس
أولمبياد باريس 2024
أميركا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
أرسنال يكسب ليون في «البروفة الأخيرة»
اليوم 20:04
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
الرياضة
أميركا تتصدر «أولمبياد باريس» بـ «أفضلية الفضيات»!
اليوم 19:58
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
الرياضة
دراج فريق الإمارات بطل سباق «كلاسيكا»
اليوم 19:46
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
الرياضة
تشيلسي يتعاقد مع «الجناح البرتغالي»
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©