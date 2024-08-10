الصين «الجراند سلام» في الغطس

باريس (أ ف ب)



حققت الصين علامتها الكاملة التاريخية «الجراند سلام» في منافسات الغطس بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما توج يوان تساو بذهبية المنصة الثابتة 10 أمتار.

كان أداء المنتخب الصيني في باريس أفضل من دورة طوكيو قبل ثلاث سنوات، عندما فاز بسبع من أصل ثماني ميداليات ذهبية.

تفوق تساو حامل اللقب على منافسيه بتسجيله 547.50 نقطة أمام الياباني الواعد ريكوتو تاماي (17 عاماً) الذي نال الفضية بجمعه 507.65 نقطة، والبريطاني نواه وليامس (497.35 نقطة).

وأصبح تساو أول من يحتفظ بلقبه الأولمبي في المنصة الثابتة 10 أمتار، منذ الأميركي جريج لوجانيس في سيول عام 1988.

وهي الميدالية الذهبية الرابعة لتساو (29 عاماً) في أربع ألعاب أولمبية، بعد المنصة المتحركة 10 أمتار في لندن عام 2012، والمنصة المتحركة 3 أمتار في ريو عام 2016، والمنصة الثابتة 10 أمتار في طوكيو عام 2021، مكرراً إنجاز الأسطورة لوجانيس المتوج بأربع ذهبيات أيضاً.

لكن تساو انفرد بالرقم القياسي في عدد الميداليات ألأولمبية، بعدما رفعها إلى 6 مقابل 5 فقط للأميركي، حيث نال فضية طوكيو في المنصة المتحركة 10 أمتار وبرونزية ريو دي جانيرو في المنصة المتحركة 3 أمتار.

وكان تساو أصبح في اليابان، أول غواص يفوز بالميدالية الذهبية في التخصّصات الثلاثة المختلفة للمسابقة.

وغاب تساو عن المنافسات لمدة عام بسبب الإصابة، وعاد إلى الساحة الدولية في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة في فبراير الماضي، حيث حصل على الميدالية الفضية في مسابقة الغطس لمسافة 10 أمتار.

وأنهى مواطنه يانج هاو، المتوج بذهبية مونديال قطر، الدور النهائي في المركز الثاني عشر الأخير.

مع تساو ملك «سي أيه أو» (المركز المائي الأولمبي)، فازت الصين بالمسابقات الثماني في الأسبوعين الباريسيين، للمرة الأولى.

ونجح الصين في انتزاع صدارة جدول الميداليات في منافسات الغطس من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بداية دخول المسابقة إلى الألعاب الأولمبية عام 1904.