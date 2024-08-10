ذهبية في «أولمبياد باريس» بفارق «مئة كسر من الثانية»!

باريس (رويترز)



اختتم السباق النهائي لسباقات قوارب الكانوي القصيرة، في الألعاب الأولمبية، بواحدة من أكثر النتائج تقارباً في الأولمبياد، حيث تم إعلان الكندية كاتي فينسنت فائزة بسباق 200 متر فردي للسيدات، بعد انتظار طويل، لمعرفة من ستتوج بالذهبية.

وفي النهاية، فازت فينسنت بالميدالية الذهبية بفارق مئة كسر من الثانية، عن الأميركية نيفين هاريسون، التي حصلت على الميدالية الذهبية في طوكيو، وخسرت ميدالية أخرى في باريس بفارق ضئيل.

وقال فينسنت لـ«رويترز» في استاد فاير-سور-مارن البحري «كانت دقيقتان في غاية الجنون، كنت أنتظر هنا، كنت متحمسة للغاية، كنت أعرف أنني خضت سباقاً جيداً، لذا كنت سعيدة بنفسي، لأنني شاركت وقدمت كل ما لدي، ورؤية اسمي يظهر أولاً أمر لا يصدق».

ومن الواضح أن هاريسون شعرت بخيبة أمل؛ لأنها بدت كريمة مع منافستها بعد الهزيمة بفارق ضيق.

وقالت هاريسون (22 عاماً) القادمة من سياتل «إنها أقل من غمضة عين، بالتأكيد، ولكن هذه هي رياضة التسابق، هذا هو ما يميز سباقات السرعة، سيكون الأمر دائماً وفقاً لمقاييس لا يمكنك حتى رؤيتها، وهل هذا عدل؟ ليس دائماً، ولكن هذا هو الحال، وأعتقد في النهاية أننا لا نستطيع أن نلوم أنفسنا على ذلك، بذل الجميع قصارى جهدهم، وأنا فخور بكل من وقف خلفي».

وكشفت هاريسون عن أنها أصيبت في أربطة رقبتها، لكن على الرغم من الألم، وعدم الراحة التي كانت تشعر بهما، فإنها تأخرت بجزء بسيط من الثانية فقط عن فينسنت، التي سجلت أفضل زمن عالمي لهذا السباق وهو 44.12 ثانية.

وأضافت «أنا سعيدة للغاية من أجلها، لا بد أن هذا هو أفضل إنجاز لها على الإطلاق، ولكنني فخورة بنفسي أيضاً، كما تعرفون، فقد سجلت هذا الزمن أيضاً».

بالنسبة لفينسنت، كان الانتظار الطويل لتأكيد فوزها يستحق ذلك.

وقالت «أعتقد أنني حاولت فقط استيعاب هذه اللحظة الأولمبية، كما تعرفون، الألعاب الأولمبية تدور حول اللحظات الكبرى، أردت فقط أن أشارك هناك فقط من أجل خوض سباق جيد، والحصول على تجربة جيدة والشعور بالإيجابية في النهاية، عندما عبرت خط النهاية، هذا ما شعرت به وانتهى بي الأمر بالحصول على الميدالية الذهبية، لذلك كان الأمر مميزا للغاية بالنسبة لي».