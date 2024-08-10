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الرياضة

«السيتي» بطل «درع المجتمع»

«السيتي» بطل «درع المجتمع»
10 أغسطس 2024 20:26

لندن (رويترز) 

 

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فاز مانشستر سيتي 7-6 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، ليُتوج بلقب درع المجتمع، على استاد ويمبلي، في افتتاح الموسم المحلي الإنجليزي لكرة القدم، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
وأهدر جيدون سانشو ركلة الترجيح الرابعة لـ «اليونايتد» قبل أن يهدر جوني إيفانز الركلة الثامنة، فيما سجل مانويل أكانجي ركلة الترجيح الثامنة لـ «السيتي»، ليضمن فوز فريقه باللقب.
وافتتح أليخاندرو جارناتشو التسجيل لـ«اليونايتد» في الدقيقة 82، بعدما تسلم الكرة على الجانب الأيمن، وتوغل نحو منطقة جزاء «السيتي» قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك.
لكن رد «السيتي» لم يتأخر، وتمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89، بعد تمريرة عرضية من لاعب الوسط الشاب أوسكار بوب، قابلها سيلفا بضربة رأس من مسافة قريبة في المرمى.

إنجلترا
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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