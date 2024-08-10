أميركا تحرز ذهبية كرة السيدات في باريس



باريس (رويترز)

عززت أميركا رقمها القياسي بذهبية أولمبية خامسة في كرة القدم للسيدات، بعدما سجلت مالوري سوانسون هدف الفوز 1- صفر على البرازيل في نهائي باريس 2024.

وسجلت سوانسون هدف المباراة الوحيد، بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لتمنح سيدات أميركا أول لقب أولمبي منذ لندن 2012.

وكانت البرازيل خطيرة في بداية المباراة، وكادت تفتتح التسجيل بمحاولة من جابي بورتيلو التي تصدت لها حارسة المرمى أليسا ناير ببراعة قبل نهاية الشوط الأول.

كما تصدت ناير ببراعة لضربة رأس لعبتها أدريانا من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعادت الأسطورة البرازيلية مارتا للملاعب بعد إيقافها مباراتين إثر حصولها على بطاقة حمراء وشاركت بديلة بعد مرور ساعة من عمر المباراة، لكنه لم تتمكن من إنقاذ البرازيل من خسارة ثالثة أمام أميركا في نهائي الأولمبياد.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فازت ألمانيا 1 - صفر على إسبانيا.