الوصل يحصد «6 جوائز» في حفل «تتويج النجوم»

معتز الشامي (أبوظبي)



احتفلت رابطة المحترفين بنجوم موسم 2023- 2024، في «ليلة استثنائية» بفندق «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، والتي شهدت حضوراً حاشداً، تقدمه عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلو الأندية، ونخبة من نجوم الرياضة.

وحصد الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين، والذي حقق أيضاً لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي «نصيب الأسد» في ليلة تتويج النجوم»، بعدما جمع 6 جوائز، بواقع 5 جوائز لنجوم الفريق بطل «الثنائية»، وجائزة للنادي نفسه، وأبرزها تتويج مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش بجائزة القائد لأفضل مدرب، كما فاز خالد السناني بلقب «القفاز الذهبي» لأفضل حارس، بينما نال علي صالح، مهاجم الوصل ومنتخبنا الوطني، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما نال زميله نيكولاس خيمينيز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، بينما تشارك فابيو ليما جائزة الحذاء الذهبي لهداف «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» مع فاكوندو دانيال لاعب الوحدة، ودانييل بيسا لاعب كلباء، كما حصد الوصل جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، التي تقدم لشركات الكرة المحترفة.



وجرى، خلال الاحتفالية الكشف، عن الفائزين بجوائز الأفضل لموسم 2023 - 2024 في 15 فئة، شملت ثلاث فئات ممثلة في الجوائز، بناءً على الإحصائيات، والجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وعن باقي الجوائز، تُوج المغربي سفيان رحيمي لاعب العين والفتى الذهبي لمنتخب بلاده، بجائزة «أفضل لاعب من اختيار الجمهور»، كما تُوج «المخضرم» إسماعيل مطر لاعب الوحدة بجائزة «أجمل هدف» من اختيار الجماهير عن هدفه أمام شباب الأهلي خلال الموسم الماضي الذي يعد الأخير لـ «سمعة» بعد إعلانه الاعتزال.

بينما ذهبت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، إلى سلطان عادل لاعب كلباء، كما فاز سيكو بابا لاعب البطائح بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة.

وعلى صعيد الجوائز المبنية على الإحصائيات، تمكن الدولي السوري عمر خربين مهاجم الوحدة من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف «دوري أدنوك المحترفين» برصيد 19 هدفاً، وتُوج منصور المنهالي، لاعب الوحدة، بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً.

وشملت فئة الجوائز حسب المعايير، تتويج العين بـ «جائزة دوري الجماهير»، بعد الحضور اللافت لجماهير «الأمة العيناوية» في المدرجات.

وانطلقت مراسم الاحتفالية الرائعة لتكريم نجوم موسم 2023 - 2024، بكلمة عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، رحب فيها بالحضور في ليلة تكريم النجوم، والتي باتت حدثاً منتظراً خلال كل موسم من الاحتراف، وحافزاً للإبداع في صناعة كرة القدم الإماراتية، والتي تحظى بدعم القيادة الرشيدة.

وثمن الجنيبي دعم شركاء رابطة المحترفين، والقنوات المالكة للحقوق، ووسائل الإعلام المختلفة، مشيداً بدور وجهود الأندية المحترفة في «رحلة النجاح»، لمشوار ومسابقات وفعاليات رابطة المحترفين على مدار كل الموسم، للوصول إلى الغايات المرجوة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف «نحن نخطو بثبات نحو طرق أبواب موسم جديد، اخترنا أن نقف لتكريم أصحاب الإنجاز، وقبل أن نطوي صفحة الماضي، رأينا أن نتشارك جميعاً «رابطة للمحترفين، ورعاة والإعلام والأندية والجماهير، هذه اللحظات الاستثنائية، ونبدأ معاً موسماً جديداً، نبني فيه على ما سبق من مكتسبات نحو أهداف جديدة وموسم أجمل؛ لأن طموحات كرة الإمارات لا حدود لها».

وشهدت الاحتفالية الأنيقة والتي قدمها الثنائي الإعلامي أسامة الأميري، والسعودية مها عبدالله، تكريم وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرياضية المختلفة، قديراً لجهودها طوال الموسم.