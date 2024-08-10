الجندي يهدي مصر أول ذهبية في باريس

باريس (د ب أ)

حقق المصري أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث لفردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتصدر الجندي الترتيب العام لمنافسات الخماسي الحديث محققاً رقماً عالمياً جديداً 1555 نقطة.

وحقق البطل المصري البالغ 24 عاماً ميداليته الأولمبية الثانية، بعد فوزه بفضية الدورة الماضية طوكيو 2020. ورفع أحمد الجندي إجمالي رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى 3 ميداليات بعد برونزية لمحمد السيد في منافسات المبارزة، وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال. وتفوق الجندي على كل من الياباني تايشو ساتو صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 1542 نقطة، بينما جاء الإيطالي جورجيو مالان في المركز الثالث برصيد 1536 نقطة، محققاً البرونزية.