سجاتي يهدي البرونزية إلى والده

باريس (د ب أ)



أكد العداء الجزائري جمال سجاتي، أنه كان يتمنى الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد باريس 2024، وسماع النشيد الوطني لبلاده، لكنه راض بالميدالية البرونزية.

وحل سجاتي في المركز الثالث بالسباق محققاً زمناً قدره دقيقة و50ر41 ثانية، أمامه الكندي ماركو أروب بطل العالم في المركز الثاني، ليحقق الفضية بزمن دقيقة و20: 41 ثانية.

وانتزع الكيني إيمانويل وانيوني الميدالية الذهبية، بتصدر السباق محققاً أفضل رقما في مسيرته دقيقة و19: 41 ثانية.

وقال السجاتي عقب التتويج بالميدالية البرونزية «الميدالية البرونزية تعتبر إنجازاً، أشعر بسعادة كبيرة بتحقيق هذه الميدالية، بعد فوز بلادي بميداليتين ذهبيتين».

وأضاف «أهدي هذه الميدالية إلى والدي ولرئيس الجمهورية الذي هنأني على فوزي في الدور نصف النهائي، وأتوجه له بجزيل الشكر على دعمه لنا، تحيا الجزائر».

وأشار «السباق كان غاية في السرعة، ربما هو الأسرع على الإطلاق، فقد شهد مشاركة خمسة رياضيين على أعلى مستوى، كنت أطمع في الذهب لكن الميدالية البرونزية تعتبر إنجازاً أيضاً».

وقال «أشعر بسعادة كبيرة لحصولي على أول ميدالية أولمبية في مسيرتي، ربما اتجه في أولمبياد لوس أنجلوس للمشاركة في سباقين، وليس سباقاً واحداً، أملاً في إهداء ميداليتين للجزائر والعرب».

وعن السبب في تأخره خلال اللفة الثانية للسباق ثم دخوله في دائرة المنافسة أوضح العداء الجزائري «الإيقاع كان غاية في السرعة، لكني تمكنت من تدارك الموقف وإحراز الميدالية البرونزية، وأنا اعتبر خامس أسرع عداء في تاريخ هذا السباق».