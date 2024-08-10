كيبيجون.. «إنجاز» لدرجة «الإعجاز»!



باريس (أ ف ب)



توجت الكينية فايث كيبيجون، حاملة الرقم القياسي العالمي، بذهبية سباق 1500 متر في منافسات ألعاب القوى في اليوم قبل الأخير من أولمبياد باريس 2024، وذلك في إنجاز غير مسبوق، مترافق مع رقم أولمبي جديد أيضاً.

وبعدما اكتفت قبل ثلاثة أيام بنيل فضية سباق 5 آلاف متر خلف مواطنتها بياتريس تشيبيت، نجحت كيبيجون في دخول التاريخ كأول عداءة تحرز سباق 1500 متر ثلاث مرات متتالية، مبتعدة عن شريكتها السابقة السوفييتية تاتيانا كازانكينا التي فازت به مرتين عامي 1976 و1980.

وتقدمت كيبيجون (3:51.29 د) على الأسترالية جيسيكا هول (3:52.56 د) في سباق السبت، فيما نالت البريطانية جورجيا بيل (3:52.61) البرونزية.

وقالت كيبيجون «إنه إنجاز كبير جداً جداً، كنت أتطلع حقاً للدفاع عن لقبي، وكان لدي حلم، من المدهش بالنسبة لي أني حققته، أنا سعيدة جداً جداً، هذا تاريخ، تمكنت من صنع التاريخ، لقد نجحت في ذلك».

وتابعت «إنه شرف كبير أن أفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، كان هدفي الرئيسي، بعد خيبة الأمل في سباق 5 آلاف متر (أولاً بعد استبعادها ثم إعادة الميدالية الفضية بعد الاستئناف)، استنفدت الكثير من طاقتي».

وتابعت «لقد خرجت إلى المضمار حقاً لأكون على سجيتي، كي أركض وأفوز بالميدالية الذهبية، أنا ممتنة جداً».

وعن تجربتها الأولمبية في باريس، قالت «كانت مذهلة بكل بساطة، لقد حققت ما حددته لنفسي، وهو الدفاع عن لقبي. هذا أمر مذهل حقاً».

ودخلت العدّاءة الكينية الأولمبياد الباريسي في وضع أكثر من رائع، بعدما حطمت في السابع من يوليو رقمها القياسي العالمي خلال لقاء باريس للدوري الماسي.

وسجّلت كيبيجون 3:49.04 د بفارق 0.07 ثانية عن رقمها السابق الذي حققته في فلورنسا الإيطالية في يونيو 2023.

وعادت كيبيجون إلى أفضل مستوياتها قبل الأولمبياد، بعد أن تباطأت في استعداداتها بسبب «مشكلة عضلية صغيرة»، وهي أضافت السبت ذهبيتها الثالثة إلى أربعة ألقاب عالمية، ثلاثة منها في 1500 م أعوام 2017 و2022 و2023 وواحد في 5 آلاف م العام الماضي في بودابست، وذلك إضافة إلى فضيتين عالميتين في سباقها المفضل عامي 2015 و2019.

وحققت ثنائية تاريخية العام الماضي في مونديال بودابست بفوزها بذهبية سباقي 5 آلاف م و1500 م.