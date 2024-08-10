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الرياضة

اشتباه في «قضية منشطات» بـ «أولمبياد باريس»!

اشتباه في «قضية منشطات» بـ «أولمبياد باريس»!
11 أغسطس 2024 00:18

 
باريس (أ ف ب)

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جرت بالقرية الأولمبية عمليات تفتيش نفذتها قوات الدرك المكلفة بمكافحة المنشطات، في إطار تحقيق يستهدف مدرب ألعاب القوى الجزائري عمار بنيدة، وصاحب برونزية سباق 800 متر مواطنه جمال سجاتي، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف، مؤكّدة معلومات أورتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
تم تنفيذ عمليات التفتيش هذه من قبل رجال الدرك من المكتب المركزي لمكافحة الاعتداءات على البيئة والصحة العامة، المسؤول أيضاً عن حالات المنشطات.
وحسب أحد هذه المصادر المطلعة على القضية، فإن المدرب عمار بنيدة هو قبل كل شيء سيكون متابعاً من المحققين في هذه القضية.
واحتل سجاتي المركز الثالث في نهائي سباق 800 متر مساء السبت بملعب فرنسا.
قال حامل البرونزية «أنا رياضي من المستوى العالي وجميع الرياضيين يخضعون لمثل هذه التفتيشات، لم يقلقني الأمر لأنه عادي بالنسبة لجميع الرياضيين هذا هو المستوى العالي ويجب أن تعيشه».
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يدل مكتب المدعي العام في باريس ولا الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات، ولا وكالة الاختبارات الدولية، ولا اللجنة المنظمة الأولمبية بأي تصريح في الوقت الحالي.
بدورها، قالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان إنها «تعرب عن استيائها الشديد من هذه المحاولات المغرضة التي تهدف إلى تشويه سمعة أحد أبطالها، وقد اتخذت كل الإجراءات القانونية لحمايته».
تابعت «جمال سجاتي أظهر موهبة استثنائية وروحاً رياضية عالية على المضمار، واستحق هذا الإنجاز الكبير. أي محاولة للتشكيك في نزاهته أو إنجازاته هي محاولة لضرب الرياضة الجزائرية بأسرها، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات».

باريس
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